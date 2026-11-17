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Gaetano Auteri, Foggia'nın teknik direktörü olarak görevine devam edecek. Kulüp, pazartesi günü yapılan uzun görüşmenin ardından Auteri'ye güvenini sürdürme kararı aldı. Görüşmede taraflar takımın durumunu ve bundan sonra izlenecek yolu değerlendirdi.

Görüşme, iş birliğini sürdürme yönündeki ortak iradeyle sona erdi. Böylece teknik projede süreklilik sağlanırken Auteri'nin Foggia'nın başındaki görevi de teyit edildi.

Ancak şimdi sahada somut bir karşılık gerekiyor. Foggia'nın gidişatı tersine çevirip ligdeki bir sonraki maçından itibaren yeniden sonuç almaya başlaması bekleniyor. Bu maç, 22 Kasım Pazar günü saat 12.30'da Scafatese'ye karşı oynanacak.

Puan tablosu, Foggia'nın vites yükseltmesini zorunlu kılıyor: Takım şu anda 15 puanla 17. sırada ve tehlikeli bölgeden uzaklaşıp sıralamada yükselmek için yeniden puan toplamaya ihtiyaç duyuyor.

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