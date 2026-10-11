Foggia, Fransa’dan hücuma bir transfer resmen açıklandı

Foggia hücum hattına yeni bir takviye yaptı. Puglia ekibi, Noé Clergé'nin gelecek haziran ayına kadar transfer edildiğini resmen açıkladı. Foggia'nın açıklaması şöyle: "Calcio Foggia 1920, futbolcu Noé Clergé'nin bonservisiyle birlikte kadroya katıldığını duyurur. Oyuncu, belirli şartlar altında yenileme opsiyonuyla birlikte 30 Haziran 2027'ye kadar Foggia'ya bağlanmıştır."





Sol kanatta oynayan, 7 Mayıs 2004'te Fransa'da doğan Clergé, futbol gelişimini Fransız futbolunda gösterdiği önemli atletik ve teknik özelliklerle sürdürdü. FC 93 altyapısında genç yaşta dikkat çektikten sonra Racing Club de France'a transfer olan oyuncu, burada National 3 ve National 1 liglerinde mücadele etti; böylece Foggia hücum hattı için büyük potansiyele, hıza ve kaliteye sahip bir profil olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hoş geldin Noé!"