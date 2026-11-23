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Teknik direktör değişikliğine giden Foggia, sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi konusunda uzlaşılmasının ardından Gaetano Auteri'yle yollarını ayırdı. Auteri, Serie C'de sezona üst sıraları hedefleyerek başlayan ancak 15 hafta sonunda 15 puanla sondan ikinci sırada bulunan Foggia'nın hayal kırıklığı yaratan performansının bedelini ödedi. Şeytanlar şu ana kadar sekiz yenilgi aldı. Son üç yenilgi, art arda Barletta, Bari ve Scafatese karşısında geldi.

SPORTİF DİREKTÖR DE SORGULANIYOR Takımın dört galibiyeti ve üç beraberliği bulunuyor. Sportif direktör Alex Casella'nın konumu da değerlendirme altında. Foggia, gelecek cuma saat 20.30'da Casertana'yı Zaccheria'da ağırlayacak.

AUTERI'NİN YERİNE KİM GELECEK? Teknik direktörlük koltuğu için iki aday öne çıkıyor: Şeytanlar görevi kime vereceklerini belirlemek için Troise ve Prosperi ile temas halinde. Şu sıralar Troise ile görüşmeler sürüyor ancak kendisi iki yıllık sözleşme istiyor. Diğer seçenekler ise Roberto Breda ve Fabrizio Castori. Ancak Castori, Serie B'de bir takım çalıştırmak istiyor.