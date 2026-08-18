Foggia, Cianci bir adım uzakta: Auteri’nin golcüsü o olacak

Pietro Cianci, Arezzo forması giyen 30 yaşındaki forvet, kategori için güvenilir bir santrfor arayan Foggia’nın gerçek hedefi konumunda ve operasyonun sonuçlanma ihtimali de oldukça yüksek. Arezzo, Foggia ile bağlanmak için üç yıllık sözleşme isteyen oyuncunun bonservisi için bir fark talep ediyor.





Ancak cumartesiye kadar transferin sonuçlanması mümkün görünmüyor, çünkü Arezzo Avellino deplasmanına çıkacak ve Alberto Cerri’nin kas problemleri nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşıyor. Cerri, sakatlığının boyutunu anlamak için önümüzdeki saatlerde MR’dan geçecek. Mario Ravasio da kırmızı-siyahlı kulübün istediği isimler arasında yer alıyor ancak takımdan ayrılmaya yakın. Bu nedenle, Irpinia deplasmanında Arezzo hücumuna büyük olasılıkla Pietro Cianci liderlik edecek. Foggia, Toskana kulübünün ve Barili oyuncunun taleplerini karşılaması halinde, kariyerinde çıktığı 414 maçta 93 gol atan forveti gelecek haftadan itibaren açıklayabilir.