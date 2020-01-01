Floyd Ayite: Taraftarımızın varlığı bize cesaret veriyor

Gençlerbirliği'nin Togolu futbolcusu Floyd Ayite, Trabzonspor maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Floyd Ayite, İngiltere'den sezon başında geldiği dönemde bir süre uyum sorunu yaşadığını ancak arkadaşlarının yardımıyla bunu aştığını kaydetti.

Bu sezon , Beşiktaş ve 'a attığı gollerle dikkati çeken Ayite, "Profesyonel bir futbolcu her maça kendini en iyi şekilde hazırlar. Önemli maçlarda motivasyon yükselebiliyor ama benim her maç için motivasyonum ve amacım aynı" ifadelerini kullandı.

'de bir dönem , ve Samsunspor formaları giyen Jonathan Ayite'nin kardeşi olan Floyd Ayite, ağabeyinden dolayı Türk futboluna yabancı olmadığını, onun tavsiyesiyle Türkiye'yi tercih ettiğini aktardı.

taraftarına da maçı öncesi çağrı yapan Ayite, "Taraftarımızın varlığı bize cesaret veriyor. Birlikteyken rakiplerimize karşı neler yapabildiğimizi çok iyi gösterdik. Bu maçta da yanımızda olsunlar ve birlikte mücadele edelim" şeklinde görüş belirtti.