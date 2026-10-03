Corriere dello Sport'un haberine göre İtalyanlar, onu kışın Ebedi Şehir'e getirmek istiyor; en ideal formül ise satın alma opsiyonlu kiralama. Giallorossi, geçen yaz da forvet için girişimde bulunmuştu ancak o dönemde sonuç alamamıştı.

Corriere'nin aktardığına göre Endrick, Roma'da önemli bir takviye olarak görülüyor ve Serie A'nın mevcut lideri ile genç Brezilyalı milli oyuncu arasındaki ilişki karşılıklı sempatiye dayanıyor.

Endrick bu sezon Mourinho yönetiminde yalnızca dört dakika süre alırken, Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde bol miktarda forma şansı bulmayı umut edebilir. Ve Endrick'in de tam olarak buna özlem duyduğu anlaşılıyor.

"Fransa'da yeniden mutluluğu buldu" demişti babası yaz aylarında. "Real Madrid onun elinden süreyi aldı." Douglas Ramos burada, oğlunun geçen sezonun ikinci yarısında Olympique Lyon'a kiralanmasına atıfta bulunuyordu; Endrick burada adeta patlama yapmış ve böylece Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başarmıştı.

"Brezilyalı genç oyuncularla ilgili sorun, oynamadıkları için gelişememeleri. Bu Endrick'in başına geliyor ama Estevao gibi diğer yeteneklerin de", dedi Ancelotti geçen günlerde. "18 ya da 19 yaşında Avrupa'ya gidiyorlar, büyük kulüplere katılıyorlar ve orada maç pratiği kazanamıyorlar. Maç pratiği olmadan gelişemezler."

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Endrick'in Real Madrid dönemi nasıl geçti?

Büyük beklentilerin eşlik ettiği Endrick, 2024 yazında Palmeiras'tan Real Madrid'e transfer oldu. O dönemin teknik direktörü: Carlo Ancelotti. İtalyan çalıştırıcı, genç oyuncuya ilk sezonunda çok fazla süre vermedi ama yine de onu 37 resmi maçta kullandı.

Ancelotti'nin halefi Xabi Alonso döneminde ise Endrick hiç rol oynamadı, bunun üzerine kışın Lyon'a gitti ve burada 21 maçta müthiş bir performansla sekiz gol ve sekiz asist üretti. Bu da onu Dünya Kupası'na taşıdı; Ancelotti onu beş maçın dördünde sonradan oyuna soktu. Real Madrid'e döndüğünde Endrick, Mourinho yönetiminde kendisini yeniden Alonso dönemindeki durumda buldu - oynamıyor.

Endrick, Roma'da Gasperini'nin 3-4-2-1 sisteminde eski Dortmundlu Donyell Malen ile Arjantinli ikili Paulo Dybala ve Matias Soule ile rekabet edecek.