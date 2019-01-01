Florin Andone, Kasımpaşa maçında neden oynayamayacak?

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, Kasımpaşa karşısında cezası nedeniyle oynayamayacak. Peki bu ceza nereden geliyor?

'dan yapılan açıklamada, Rumen golcü Florin Andone'nin 'da oynarken son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Premier Lig'den kırmızı kart cezası bulunan 26 yaşındaki forvet, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak.

Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeni transferimiz Florin Andone, Premier Lig'de oynadığı son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası İngiltere FA tarafından üç maç men cezası almıştı. İki maçlık bölümünü ve Bristol Rovers karşılaşmalarında çektiği için Kasımpaşa maçının ardından cezasını tamamlayacak."