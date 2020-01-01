Florin Andone geri dönüş tarihini açıkladı
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AA
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone, taraftarlara geri dönüş mesajı gönderdi.
Yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan Rumen futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sakatlığına dair son bilgileri paylaştı.
Andone yaptığı paylaşımda, "Her şey çok iyi gidiyor. 2 hafta içinde İstanbul'da olacağım ve 4 hafta içinde ise oynamaya hazır olacağım" ifadelerini kullandı.
Sezon başında Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralanan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 9 resmi müsabakada 2 gol kaydetti.