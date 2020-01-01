Florin Andone geri dönüş tarihini açıkladı

Bir süredir Galatasaray formasından uzak kalan Rumen futbolcu Florin Andone, yaklaşık dört hafta sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone, taraftarlara geri dönüş mesajı gönderdi.

Yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan Rumen futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sakatlığına dair son bilgileri paylaştı.

Andone yaptığı paylaşımda, "Her şey çok iyi gidiyor. 2 hafta içinde İstanbul'da olacağım ve 4 hafta içinde ise oynamaya hazır olacağım" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Premier Lig ekibi 'dan kiralanan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon formasıyla çıktığı 9 resmi müsabakada 2 gol kaydetti.