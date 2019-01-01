Florin Andone: Brighton'a dönmek istemiyorum

Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, sezonu Türkiye’de tamamlamak istediğini söyledi.

The Athletic’e konuşan Florin Andone, 2023 yılına kadar sözleşmeli futbolcusu olduğu ’ı eleştirdi.

Rumen golcü, “Brighton’da hayal kırıklığı yaşadım. Çok iyi olduğumu söylemiyorum ama bana diğer futbolcular kadar şans tanınmadı. Oradaki futbolcuların form tutmaları üst üste maç oynamaları neticesinde oldu. Bana neden aynı fırsatı vermediler? Kulüp beni hayal kırıklığına uğrattı. ’da kalmak istiyorum” dedi.

Brighton ile Galatasaray arasındaki sözleşmedeki geri çağırma opsiyonu hakkında da konuşan Andone, “Dürüst olmak gerekirse geri dönmek istemiyorum. Zor olacağını biliyorum ama sezonu Galatasaray'da bitirmek istiyorum” diye konuştu.

Falcao’nun yedeği olmayı dert etmediğini de belirten Andone, “Falcao harika bir golcü, inanılmaz bir oyuncu. Benim için harika bir tecrübe oluyor. Falcao’dan çok şey öğrenip oyunumu geliştireceğim” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray’dan bu sezon için 2 milyon 500 bin euro alacak olan Andone, şu anda en çok kazanan Rumen futbolcu durumunda…

Andone’ye en yakın isim yıllık 1 milyon 400 bin euro’luk sözleşmesiyle ’dan Stefan Radu.

’dan Vlad Chiriches ve ’tan Razvan Marin yıllık 1’er milyon euro’luk kazançlarıyla bu isimleri takip ediyor.