Florin Andone ara transferde geri dönebilir

Sarı kırmızılıların yeni transfer ettiği Rumen golcü, ocak ayında Brighton'a dönebilir.

Transferin son gününde 4 imza birden duyuran 'da bu transferlerden iki tanesi hücum hattına yapılmıştı.

Dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu 'da geçiren Florin Andone'yi da kiralık olarak kadrosuna kattı.

Rumen golcünün transferi hakkında Brighton & Hove Albion resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan teknik direktör Graham Potter, Rumen golcünün ocak ayında geri dönebilecğini ifade etti.

İngiliz çalıştırıcı, "Bu transfer Florin'e Galatasaray'da burada bulamadığı düzenli oynama şansını verecek" ifadeleriyle bu transferi onayladığını açıkladı.

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"Florin'in Şampiyonlar Ligi'nde de oynama fırsatı olacak" diyen Potter, Rumen oyuncunun ocak ayında dönebileceği maddesi bulunduğunu şu ifadelerle duyurdu:

"Oyuncumuza başarılar diliyorum. Galatasaray'daki gelişimini yakından takip ediyor olacağız. Ocak ayında geri çağırmak için opsiyonumuz var."

Romanya Milli Takım formasını 21 kez giyen Andone, ülkesinin İspanya ve Malta ile oynayacağı EURO 2020 Elemeleri kadrosunda da yer aldı.