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Alman millî futbolcu Florian Wirtz, Liverpool ile İngiltere Premier Lig'de küçük bir puan kaybı yaşadı.

Üst üste üç resmi maç kazanan teknik direktör Andoni Iraola'nın takımı, Merseyside derbisinde şehirdeki rakibi Everton'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı da 1-1 biten maçın ardından Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı veren sıralar için verdiği mücadelede önemli puanlar kaybetti.

Dominik Szoboszlai'nin 5. dakikada attığı erken golün asistini Wirtz yaptı ancak eski Leverkusen oyuncusu Jeremie Frimpong'un 25. dakikadaki kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. Son dönemde övgü toplayan Wirtz, yine iyi bir performans sergiledi fakat Liverpool ve Almanya Millî Takımı formasıyla çıktığı beş resmi maçın ardından ilk kez gol atamadı.

Wirtz'in etkili pasını ceza sahası çizgisinden gole çeviren Szoboszlai ile Liverpool maça müthiş bir başlangıç yapsa da Everton iyi karşılık verdi. Liverpool oyunu daha fazla kontrol etmesine rağmen beraberlik golü hak edilmişti.

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Wirtz (35.) ve forvet Alexander Isak (36.) ise takımlarını yeniden öne geçirme fırsatlarını değerlendiremedi. Liverpool, ev sahibinin geride kurduğu savunma bloğu karşısında özellikle ikinci yarıda etkili olmakta zorlandı.