Florentino Perez, Real Madrid başkanlığını bırakıyor mu?

Real Madrid, Florentino Perez'in başkanlık görevini bırakacağına dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Dedikodular sosyal medyada yayıldı

Real Madrid söylentileri yalanladı

Perez kulüpte kalacak

NE OLDU? Real Madrid, Florentino Perez'in başkanlık görevinden ayrılacağına dair ortaya atılan iddiaları yalanladı.

NE SÖYLENDİ? Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söylentiler yanlıştır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur."

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BÜYÜK RESİM: Florentino Perez, 2000li yılların başından bu yana (2000-2006 / 2009-Günümüz) Real Madrid'deki görevini yürütüyor. İspanyol devinin başında 6 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.

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SIRADA NE VAR? Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı söylentilerinin ortasında Fransız golcü, Rodrygo ile samimi bir poz verdi.