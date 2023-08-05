Florentino Perez, Real Madrid başkanlığını bırakıyor mu?

- Dedikodular sosyal medyada yayıldı
- Real Madrid söylentileri yalanladı
- Perez kulüpte kalacak
NE OLDU? Real Madrid, Florentino Perez'in başkanlık görevinden ayrılacağına dair ortaya atılan iddiaları yalanladı.
NE SÖYLENDİ? Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söylentiler yanlıştır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur."
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BÜYÜK RESİM: Florentino Perez, 2000li yılların başından bu yana (2000-2006 / 2009-Günümüz) Real Madrid'deki görevini yürütüyor. İspanyol devinin başında 6 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.
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SIRADA NE VAR? Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı söylentilerinin ortasında Fransız golcü, Rodrygo ile samimi bir poz verdi.