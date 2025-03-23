Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile milli futbolcu Arda Güler'in görüşmesi basına sızdırıldı.

Yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde Real Madrid'de adeta kulübeye hapsolan Arda Güler için sürpriz iddialar gelmeye devam ediyor.

Fanatik'in, İspanyol basınından derlediği habere göre Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılma isteğini Başkan Florentino Perez sert bir dille 'Olmaz' diyerek reddetti.

'Kolay izin vermeyecek'

Yaşanan bu flaş gelişmeyi değerlendiren Marca muhabiri José Félix Díaz ise şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Arda Güler genç, kulübün politikasına uygun, Real Madrid için değerli bir oyuncu. Takımdan bu kadar kolay ayrılmasına izin verilmeyecek. Az oynadığı ve Ancelotti'nin ona pek güvenmediği doğru. Ama bence yerini bulacaktır, sadece sabırlı olması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Arda Güler'in 2024-25 sezonu performansı

20 yaşındaki millî futbolcu bu sezon Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. Arda Güler, bin 88 dakika sahada kalırken üç gol beş asistle oynadı.

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yazında sona erecek. Fenerbahçe'nin eski yıldızının güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro.

Arda'nın yazın bir hamle yapıp yapmayacağı, Inter spekülasyonlarının gölgesinde merakla bekleniyor.