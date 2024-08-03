Florentino Perez, Arda Güler'i paraya boğacak

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler kararı gündeme oturdu.

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezona sakatlıklarla başlamış ve hızlıca form tutamamıştı.

Ancak 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Real Madrid'in La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ilk 11'de yer almaya başladı.

440 dakikada 6 gol

Arda Güler, ligin son bölümünde kendisine verilen şansı iyi kullandı ve 440 dakikada altı gol atarak skorer kimliğini ortaya koydu.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin güvenini kazanan Arda, EURO 2024'te de etkileyici bir performans sergiledi.

Yıldız oyuncu, turnuva öncesinde 30 milyon euro olan piyasa değerini 45 milyon euro'ya çıkarmayı başardı.

Perez'den yeni sözleşme ve zam!

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'e yeni sözleşme teklifi yapacak.

AC Milan ile oynanan hazırlık maçında Arda'nın performansından etkilenen başkanın, 19 yaşındaki yıldıza zam yapacağı iddia edildi.

Arda Güler için İtalyan devi AC Milan kiralama teklifinde bulunmuş, ancak Real Madrid bu teklifi jet hızıyla reddetmişti.