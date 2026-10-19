Barcelona savunmacısı Gerard Martin'in, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında salı günü oynanması planlanan Paris Saint-Germain karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Bu durum, oyuncunun geçen hafta sonu oynanan Real Betis maçında ciddi bir ezilme yaşamasının ardından ayak bileğindeki şişliğin devam etmesi üzerine ortaya çıktı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, tıbbi tetkikler Gerard Martin'in herhangi bir yapısal sakatlık yaşamadığını ortaya koyarken, iç bir hasar bulunmamasına rağmen ayak bileğindeki şişliğin devam ettiğini de gösterdi.

Oyuncunun ilk 11'de yer alıp almayacağı ya da son anda maç kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği hususunun netleşmesi bekleniyor.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Hansi Flick, Fransız başkentinde oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde, Eric Garcia, Jules Koundé ve Andreas Christensen'in yokluğu nedeniyle Barcelona savunma hattının yaşadığı sayısal eksiklik ışığında karmaşık bir taktiksel sınavla karşı karşıya.

Bu eksiklikler, A takımın elindeki savunma seçeneklerinin yalnızca beş oyuncuyla sınırlı kalmasına yol açtı. Bu durum, teknik heyeti, Barcelona Atlètic'in Aytona kökenli gelecek vadeden stoperi ve ilk kez resmi bir takım kadrosunda yer alan Àlex Campos'u çağırmaya itti.

Gerard Martin'in oynaması konusundaki nihai karar, tıbbi heyet, teknik heyet ve oyuncunun kendisi arasındaki ortak bir değerlendirmeye dayalı olarak belirlenecek; bunun yanında kısa ve orta vadedeki risklerin de incelenmesi gerekiyor. Eric Garcia önümüzdeki ay boyunca sahalardan uzak kalacak, Jules Koundé'nin ise önümüzdeki pazar günü oynanacak El Clasico maçına yetişme ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bu da mevcut savunma seçeneklerinin korunmasının önemini artırıyor.

Bu şartlar altında Barcelona, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nin bu erken aşamasında sahaya sürmenin yaratacağı riske değer olup olmadığını değerlendirmek zorunda. Zira tur atlamanın kesinleşmesine ilişkin baskılar henüz acil değil; bu da teknik heyete, nihai kararı almadan önce durumu sakin bir şekilde değerlendirme fırsatı veriyor.

Öte yandan Gerard Martin, fiziksel hazırlık açısından dikkat çekici bir geçmişe sahip. Zira hem yedek takımda hem de A takımda Barcelona forması giydiği dört sezon boyunca herhangi bir kas ya da eklem sakatlığı yaşamadı.

Daha önce yaşadığı tek sakatlık, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunduğu dönemdeki bir bilek sorunuyla sınırlı kaldı.

Barcelona savunmacısı, vücuduna özen gösteren ve en üst seviyede gereken fiziksel disipline bağlı kalan bir oyuncu örneği teşkil ediyor. Kısa bir süre içinde yaşadığı büyük gelişim de kaydettiği ilerlemenin boyutunu, ayrıca Hansi Flick nezdinde sahip olduğu ayrıcalıklı konumu yansıtıyor.



