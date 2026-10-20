Joao Cancelo, Paris Saint-Germain karşısına iki takım arasındaki Şampiyonlar Ligi'ndeki son çarpışmanın acı hatıralarını taşıyarak dönüyor. 2024 yılında Barcelona'nın elenmesine katkıda bulunan sahnelerin baş aktörlerinden biri olan Portekizli, şimdi itibarını geri kazanmak için yeni bir fırsata sahip. Bu süreçte, beklenen karşılaşmada kendisine önemli bir rol hazırlayan Hans Flick'in yönlendirmelerinden yararlanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Portekizli bek oyuncusunun Paris ekibi karşısında geçmişteki hatalarını telafi etme isteğine ışık tuttu. Cancelo, Barcelona'nın düşüşünün yaşandığı o gecede iki etkileyici görüntüde yer almıştı; takım Paris'te deplasmanda 3-2 kazanmasına rağmen, Luis Companys Stadı'nda rövanşı 1-4 kaybetmişti.

Cancelo Paris karşısında itibarını geri kazanmanın peşinde

2024 yılındaki rövanş karşılaşması, Cancelo açısından zor anlara sahne oldu; oyunun ilk yarım saati dolmadan Ronald Araujo'nun kırmızı kart görmesinin ardından maçın gidişatı değişti.

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Barcelona, Lamine Yamal'ın başlattığı etkileyici bir atağın ardından Raphinha ile öne geçmişti, ancak Paris Saint-Germain sayısal üstünlüğü değerlendirerek maçı kendi lehine çevirdi.

Cancelo için acı veren anlardan biri, Bradley Barcola'nın sol taraftan ilerleyip kale önünden geçen bir ortayı göndermesiyle yaşandı; ardından Ousmane Dembele, Portekizli bekin arkasına sarkma hareketinde onu geçerek Fransız ekibine beraberlik golünü kaydetti.

Cancelo'nun çilesi bununla da sınırlı kalmadı; oyunun altmışıncı dakikası dolmadan ceza sahası içinde bir hata yaptı. Topun kontrolünü kaybeden Dembele'ye geç bir müdahalede bulunması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi ve Kylian Mbappe bu penaltıdan Paris Saint-Germain'in üçüncü golünü attı.

Cancelo, Barcelona'nın turnuvadan elendiği gecedeki performansı nedeniyle maruz kaldığı eleştirilerin ardından, o maçın sonrasında sosyal medya üzerinden tehditler aldığını açıklamıştı.

Flick, Cancelo'ya yeni bir fırsat veriyor

Bu hatıralara rağmen "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, Katalan ekibinin Eric Garcia ve Jules Kounde'nin yokluğu nedeniyle yaşadığı savunma hattındaki eksiklik göz önüne alındığında, Cancelo Paris Saint-Germain karşısında Barcelona'nın ilk on birinde yer almak için fazlasıyla güçlü bir aday olmayı sürdürüyor.

Flick, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Barcelona'nın bu karşılaşmaya en iyi koşullarda gelmediğini kabul etti, ancak bu durumu kabullenmek ve onunla başa çıkmak gerektiğini vurgulayarak takımın rekabet edebilme gücüne dair iyimserliğini dile getirdi.

Görünen o ki Cancelo, sol bek mevkisinde oynamak için avantaja sahip; Alman teknik adamın onun nihai konumunu, sağ tarafı doldurmak için olası bir alternatif sayılan genç İspanyol Xavi Espart'ın yanında belirlemesi bekleniyor.

Flick neden Cancelo'yu solda tercih ediyor?

Gazete, Flick'in Barcelona'nın başına geçmesinden bu yana Cancelo'nun sağ bek mevkisinde çok nadir forma giydiğini açıkladı; zira Alman teknik adam, Portekizli oyuncunun özelliklerinin sol tarafa daha uygun olduğu görüşünde.

Flick, sol bekten derinliğe hareket etmek ve forvetlerle koordineli şekilde kanada yakın bölgelere ilerlemek gibi çeşitli hücum rolleri yerine getirmesini bekliyor; sağ bekin ise konumunu koruyarak oyun kuruluşuna daha temkinli biçimde katkıda bulunmaya eğilimli olmasını istiyor.

Rapora göre, orta saha oyunculuğu geçmişine sahip olan Espart'ın özellikleri, onu sağ tarafta bu rolü üstlenmek için daha uygun hale getirebilir; bu da Cancelo'ya iyi yaptığı hücum görevlerine odaklanma fırsatı veriyor.

Flick'i meşgul eden bir başka savunma kararı

Flick'in düşüncesi iki bek arasında rol dağıtmakla sınırlı değil; aynı zamanda stoperde Pau Cubarsi'nin yanında kimin oynayacağına da karar vermesi gerekiyor.

Gerard Martin, son antrenmanı tamamlamasının ardından maç öncesi değerlendirmeye alınıyor; durumunda bir iyileşme var ve forma giyme ihtimaline dair iyimserlik mevcut.

Aynı zamanda Flick, Alex Campos'u mevcut seçenekler arasında tuttu; nihai kadro kararı beklenirken Rodri ve Frenkie de Jong da olası iki alternatif olarak bulunuyor.

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