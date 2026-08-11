Alman teknik direktör Hansi Flick, önümüzdeki pazar günü İsviçre ekibi Basel karşısında oynanacak hazırlık maçına hazırlık kapsamında A takımın çalışmalarında Barcelona Atlètic oyuncularına güvenmeye devam etti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, takımın salı sabahı Ciutat Esportiva Joan Gamper'de yaptığı antrenmanda, Dünya Kupası'ndaki katılımı sona eren Fransız savunmacı Jules Koundé'nin dönüşü yaşandı ve oyuncu gruba doğal biçimde katıldı. Bu sırada Flick, kadrodaki eksikliği gidermek için çok sayıda B takım oyuncusundan yararlanma politikasını sürdürdü.

Hamza Abdülkerim varlığını kanıtlıyor

Dikkat çeken nokta, genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in üst üste ikinci gün A takım antrenmanlarında yer almaya devam etmesiydi. Oyuncu, pazartesi günkü seansta kaleciler Iker Rodríguez ve Aaron Yaakobishvili ile savunmacı Álvaro Cortés'in yanı sıra katılan yalnızca dört oyuncudan biri olmuştu.

Hamza'nın tekrar tekrar çağrılması, teknik ekibin onun kabiliyetlerine duyduğu güveni yansıtıyor ve sezon başlamadan önce, temel isimlerden bir kısmının yokluğunda ona A takımla temas kurması için gerçek bir fırsat veriyor.

Salı günkü seansta Hamza'nın yanı sıra Xavi Espart, Ibrahima Toncara, Jordi Pesquer, Oriol Gullón, Brian Fariñas, Toni Marqués, Jofre Torrents, Guille Fernández ve Toni Fernández yer aldı.

Takım, dün pazar günü ayrı çalışan Joan García, Eric García ve Anthony Gordon'un hizmetlerine yeniden kavuşmuştu. İspanyol beşli Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal ve Ferran Torres ise hâlâ takım antrenmanlarının dışında; Barcelona'nın Paris Saint-Germain'in 40 milyon euro değerindeki ilk teklifini reddetmesinin ardından Torres'in geleceğine dair belirsizlik de sürüyor.

Takımın, İsviçre'ye 16 Ağustos günü Basel ile Sankt Jakob-Park'ta oynanacak hazırlık maçı için gitmeden önce, fiziksel hazırlığı artırmak amacıyla bugün öğleden sonra antrenmanlarına devam etmesi planlanıyor.