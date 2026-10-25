Bugün pazar günü Camp Nou'da Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico, İspanyol futbol tarihinde teknik direktörler Hansi Flick ile José Mourinho arasındaki ilk karşılaşmaya sahne oluyor.

Bununla birlikte, iki teknik direktör daha önce yalnızca bir kez, Alman'ın Bayern Münih'i çalıştırdığı ve Portekizlinin henüz Tottenham'ın başına geçtiği Aralık 2019'da karşı karşıya gelmişti.

İspanyol radyosu "Cadena SER"in aktardığına göre, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan o maç Allianz Arena'da Bayern'in 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

O günkü koşullar bugünkünden tamamen farklıydı. Flick, Niko Kovač'ın görevden alınmasının ardından Bayern Münih'in başına geçmiş, Mourinho ise birkaç hafta önce Mauricio Pochettino'nun yerine Tottenham'a gelmişti.

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İkisi de kulüplerinde yeni bir sayfa açıyordu ve her iki takımın da son 16 turunda yerini çoktan garantilediği grup aşamasının son haftasında karşılaştılar.

Maç büyük bir heyecanla başladı; Bayern Münih 14. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle öne geçti, ancak Tottenham altı dakika sonra Ryan Sessegnon ile skoru hızla eşitledi.

Londra ekibi ilk kez geriye düştüğü bu durumdan toparlanmayı başardı, ancak Alman takımı hücumları bitirme ustalığını ilk yarının bitimine hemen önce yeniden gösterdi ve Thomas Müller 45. dakikada kaydettiği golle ev sahiplerine yeniden üstünlüğü getirdi (2-1).

İkinci yarıda ise Philippe Coutinho galibiyeti getirdi. Brezilyalı, 64. dakikada belirleyici 3-1'lik galibiyet golünü kaydederek Bayern Münih'in galibiyetini ve Flick'in takımının grup aşamasındaki kusursuz siciline devam etmesini sağladı.

Sonucun iki takımın da gruptaki sıralamasını etkilememesine rağmen, Mourinho Tottenham teknik direktörü olarak mağlubiyetten kaçınamadı.

O karşılaşma daha sonra gelecek olanların bir habercisiydi; Flick, Ağustos 2020'de final maçında Paris Saint-Germain'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve Bayern Münih ile altı kupa elde ettiği tarihi bir sezonu tamamladı. Böylece Alman teknik direktör, acil bir çözüm olarak geldiği görevi Avrupa futbolunun en baskın projelerinden birine dönüştürdü.

Mourinho ise Tottenham'ı yeniden elit sınıfa taşıma mücadelesiyle karşı karşıya kaldı. Portekizli teknik direktör, birkaç ay önce Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış bir takımı yeniden canlandırmak için gelmişti, ancak Londra'daki serüveni önemli bir kupa kazanmadan sona erdi.

Bir de önemli bir ayrıntı var: Bayern Münih, Ekim 2019'da Londra'da Tottenham'ı 7-2 ezmişti. Bununla birlikte, o maç Flick ile Mourinho arasında bir karşılaşma olarak sayılmıyor, çünkü o dönemde ikisi de takımlarının başında değildi.

Yaklaşık yedi yıl sonra, yolları tamamen farklı bir bağlamda yeniden kesişiyor. Alman Barcelona'yı çalıştırıyor, Portekizli ise Real Madrid'i yönetiyor. Daha önceki tek karşılaşma Flick'in lehine sonuçlanmıştı, ancak El Clasico Mourinho'ya tarihin akışını değiştirme fırsatı sunuyor.







