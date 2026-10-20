Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Paris Saint-Germain karşısında aldığı yenilginin ardından mazeret aramaya çalışmadı; aksine çarpıcı bir itirafta bulundu.

Barcelona, ikinci yarının geç dakikalarına kadar şansını zorladı, ancak Paris Saint-Germain kıta şampiyonasındaki lig aşamasının üçüncü haftasının zirve maçında, salı akşamı "Parc des Princes" stadında oynanan karşılaşmada 4-2'lik değerli bir galibiyeti kapmayı başardı.









Barça, tüm kulvarlardaki ilk 11 maçında tam puan topladıktan sonra, sezonun tüm turnuvalardaki ilk mağlubiyetini aldı.

Ancak Katalan ekibini sezonun en zorlu maçları bekliyor: önümüzdeki pazar günü La Liga'nın zirve mücadelesinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Paris Saint-Germain maçının ardından Flick, Fransız devinin takımı karşısında kazanmayı hak ettiğini itiraf etti.

İspanyol "As" gazetesinin öne çıkardığı maç sonrası açıklamalarında şunları söyledi: "İki takımın da ortaya koyduğu harika bir maçtı, ama Paris Saint-Germain bizden daha iyi olduğunu kanıtladı."

Barcelona'nın ikinci yarıdaki performansı hakkında konuşan Alman teknik adam, Paris'in sahip olduğu hücuma dönüş geçişlerinin tehlikesine dikkat çekti ve takımının son dakikalarda fiziksel olarak zorlandığını belirtti.

Şöyle ekledi: "Paris, geçiş oyununda büyük bir kaliteye sahip; ayrıca son 10 dakikada fiziksel olarak en iyi durumumuzda değildik. Bu bir mazeret değil, ancak bu maça en iyi şekilde hazırlanamadık."

Flick, yaşananların gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, takımın performansı analiz etmesi, hataları düzeltmek için çalışması ve önümüzdeki maçlarda daha iyi bir seviye ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Olmo'nun sakatlığı endişe yaratıyor

Barcelona teknik direktörü, maç sırasında bir çarpışma yaşayan ve ağrı hisseden Dani Olmo'nun durumuna da değinerek, sakatlığın mahiyetinin belirlenmesi için beklemek gerektiğini vurguladı.

Flick şöyle konuştu: "Olmo bir darbe aldı ve ağrı hissetti, beklememiz gerekiyor."

Alman teknik adam, oyuncunun durumunun netleşmesi beklenirken, sakatlığın ne kadar ciddi olduğu ya da oyuncunun olası sahalardan uzak kalma süresi hakkında ek bir ayrıntı vermedi.

Xavi Espart'a özel övgü

Öte yandan Flick, Avrupa'nın en güçlü takımlarından birinin karşısında forma giyme fırsatı bulan genç Xavi Espart'ın ortaya koyduğu performansı övmekten geri durmadı.

Alman teknik adam şunları söyledi: "Harika bir maç çıkardı; her oynadığında ortaya koyduğu şey gerçekten hayranlık verici."