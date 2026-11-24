Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Azerbaycan ekibi Sabah'a saygı duyduğunu vurguladı ve rakibinin İspanya Ligi'nde rekabet edebilmesini sağlayacak iyi bir futbol felsefesine sahip olduğunu belirtti. Flick ayrıca Pau Cubarsí'nin forma giyme durumu hakkında konuştu ve son maçlarda hakemlerin takımına karşı tutumunu eleştirdi.

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Flick, Barcelona'nın karşılaşmaya yönelik hazırlıklarından bahsederek maça konsantrasyon ve yüksek moralle çıkmanın önemini vurguladı. Alman çalıştırıcıya göre bu durum özellikle önemli, çünkü Azerbaycan ekibi oyunu geriden kurmakta cesur davranıyor, topa sahip olmaktan ve atak üretmeye çalışmaktan çekinmiyor.

Barcelona ile Sabah arasındaki maç, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftası kapsamında yarın çarşamba akşamı Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Katalan ekibi, olumlu sonuçlarını sürdürmeyi ve son 16 turuna doğrudan katılımı garantilemeye yaklaşmayı hedefliyor.

Barcelona, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla lig aşaması puan tablosunda beşinci sırada yer alırken, Sabah 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle elde ettiği 3 puanla 31. sırada bulunuyor.

Flick, basın toplantısında iki takımın oyun felsefesi arasındaki benzerliklerle ilgili olarak şunları söyledi: "Bunu analistlerle zaten konuştuk. Sabah'ın İspanya Ligi'nde rekabet edebileceğini düşünüyoruz, çünkü çok iyi bir felsefeye sahipler. Yarın bizim için maça yüksek moralle ve gereken konsantrasyonla çıkmak önemli."

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Flick, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre şöyle devam etti: "Oynamayı seven bir takımlar ve atakları geriden kurma konusunda cesurlar. Önemli olan yüksek bir moralle sahaya çıkmamız. Burası Şampiyonlar Ligi ve her zaman yaptığımız gibi oynamalıyız."

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Barcelona oyuncularının maç öncesinde motivasyona ihtiyaç duyup duymadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Oyuncuların herhangi bir motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Burası Şampiyonlar Ligi ve onlar bu turnuvaya bayılıyor. Sabah turnuvaya ilk kez katılıyor ve çok hevesli olacak. Oyuncularımızdan da aynı zihniyeti bekliyoruz."

Barcelona'nın teknik direktörü, son dönemdeki hakem olaylarına da değinerek takımına yönelik tutumdan memnun olmadığını dile getirdi: "Bunu ifade etmenin en iyi yolu bu mu, emin değilim ama bakın, son zamanlarda yedek kulübesinde, tribünlerin dışında ve sahada karışık duygular hâkimdi. Bu açıkça görülüyordu."

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Flick sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize göre farklı verilmesi gereken kararlar vardı ve bunu, özellikle dördüncü hakeme (son Villarreal maçında) açıkça ifade ettik. Ancak bizim görüşümüze göre doğru davranmadı. Umarım Hakem Komitesi bunun farkına varır."

Flick şunları ekledi: "Anlamaya çalıştık, bu yüzden onların da bizim tutumumuzu anlamasını umuyoruz, özellikle eşit şartlarda iletişim kurabilmemiz için. Bizimle tepeden bakan bir tonla konuşmaları hoş değil. Daha iyi bir performans ortaya koyabiliriz ama onlardan da aynısını yapmalarını istememiz gerekiyor."

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Fermín López'in yedek kulübesindeyken hakem kararlarına itiraz etmesi ve bu nedenle ihraç edilmesinin tekrarlanma ihtimali sorulduğunda Flick şaka yollu şöyle dedi: "Bunun tekrarlanmaması için Fermín'i yedek kulübesinin en arka sırasına oturtacağız, ama yarın oynayabilecek."

Pau Cubarsí'nin durumu ve maçta forma giyme ihtimaliyle ilgili olarak Flick şunları söyledi: "Şu anda hazır. Sakatlık ciddi ya da ölümcül değil, ama iyileşmesi için ona biraz daha zaman tanımak isteyebiliriz. Yarın oynaması da mümkün, nasıl bir karar vereceğimizi göreceğiz."

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Lamine Yamal'ı Azerbaycan'a götürmeme kararını ise şöyle açıkladı: "Başka maçlarda da onsuz oynadık. Dün evde kalması gerektiğine karar verdik. Umarım iyi bir şekilde toparlanır ve en kısa sürede aramıza döner."

Barcelona'nın teknik direktörü, Frenkie de Jong'un yeteneklerini de övdü ve Hollandalı orta saha oyuncusunun çok yönlülüğünü ve takımın ihtiyaç duyduğu rolleri üstlenmeye hazır olmasını takdir ettiğini belirtti: "Onda en çok beğendiğim şey, takımın ihtiyaç duyduğu her pozisyonda oynamaya hazır olması. En çok beğendiğim şey, ihtiyaç duyulan her yerde takıma yardım etme isteği."

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Flick sözlerine şöyle devam etti: "Frenkie dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri ve ona bu pozisyonda da ihtiyacımız var. Yarın nerede oynayacağını göreceğiz, ama harika performansından dolayı mutluyum."

Flick, önümüzdeki dönemdeki yoğun maç takvimi nedeniyle düzenli olarak ilk 11'de yer almayan bazı oyunculara şans verme ihtimaline değinerek sözlerini tamamladı: "Henüz karar vermedim, bazı değişiklikler yapabiliriz. Yıl sonuna kadar çok sayıda maçımız var. Tüm oyuncuların süre alması önemli. Bunu mümkün olan en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız."