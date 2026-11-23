Hansi Flick, Barcelona'nın Bakü karşısında oynayacağı maç öncesinde Lamine Yamal hakkında beklenmedik bir adım atarak sürpriz bir karar verdi.

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Yıldızlarını korumanın öncelikli olduğuna dair net bir mesaj taşıyan bir adımla Barcelona, Bakü ile oynanacak maç öncesinde Lamine Yamal'ı İspanya'da bırakmaya ve Azerbaycan'a götürmemeye karar verdi. Kulüp ve oyuncu, yoğun maç takvimi nedeniyle aralıksız baskı altında geçen haftaların ardından fiziksel hazırlığını yeniden kazanması için Yamal'a dinlenme süresi verilmesi konusunda anlaştı.

İspanyol gazetesi "Sport", kararın Barcelona yönetimi ile oyuncu arasında uzlaşıyla alındığını yazdı. Habere göre bu karar, Hansi Flick liderliğindeki teknik ekibin fiziksel yükleri yönetme planı kapsamında, art arda gelen maçlar ve karşılaşmalar arasındaki kısa toparlanma süreleri nedeniyle genç kanat oyuncusunun yorgunluk yaşamasını önlemeyi amaçlıyor.

Gazete, son dönemde biriken fiziksel efor ile Azerbaycan'da beklenen düşük hava sıcaklıklarının, teknik ekibi takımın farklı turnuvalarda güvendiği temel isimlerden biri olan oyuncunun durumu konusunda temkinli davranmaya ittiğini belirtti.

"Sport", Lamine Yamal'ın bu sabah Barcelona'nın spor kompleksinde düzenlenen "Joan Gamper" festivaline katıldığını aktardı. Ancak genç oyuncunun tesislerdeki varlığı uzun sürmedi. Yamal, kulüp takımın Azerbaycan yolculuğuna hazırlanırken, gelişinden on dakika bile geçmeden tesislerden ayrıldı.

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Yamal'ın kafilede yer almaması, Barcelona'ya olan bağlılığında herhangi bir düşüş olduğu anlamına gelmiyor. Bu durum, takımın yaklaşık üç günde bir maç oynadığı sık aralıklı bir maç serisinin ardından oyuncuya nefes alma fırsatı tanımayı amaçlayan ortak bir anlaşmanın parçası. Bu yoğun tempo, oyuncuların enerjilerini tam anlamıyla geri kazanma şansını azaltıyor.