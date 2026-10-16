Flick, sürpriz bir değişiklikle Barcelona'nın programını karıştırdı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında yarın Real Betis ile karşılaşacak takımının Sevilla'ya hareket etmeden önceki programında değişiklik yaptı.

İspanya'da yayın yapan "Mundo Deportivo" gazetesine göre Flick, basın toplantısını yarım saat erteleyerek 13.30'a aldı. Takım son antrenmanını ise basın toplantısından önce değil, 15.30'da gerçekleştirecek.

Bu değişiklik, oyuncuların Sevilla'ya uçakla gitmeden önceki hazırlıklarını kolaylaştırmak amacıyla yapıldı. Takım, cumartesi günü 18.30'da La Cartuja Stadı'nda oynanacak maçtan bir önceki geceyi şehirde geçirecek.

Barcelona, İspanya La Liga puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Real Betis'in gücü göz önüne alındığında, bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.







