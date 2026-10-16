24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Flick, sürpriz bir değişiklikle Barcelona'nın programını karıştırdı

H. Flick
H. Abdelkarim
A. Gordon
Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
La Liga
Almanya
Mısır
İngiltere
İspanya

Betis maçı öncesinde

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında yarın Real Betis ile karşılaşacak takımının Sevilla'ya hareket etmeden önceki programında değişiklik yaptı.

İspanya'da yayın yapan "Mundo Deportivo" gazetesine göre Flick, basın toplantısını yarım saat erteleyerek 13.30'a aldı. Takım son antrenmanını ise basın toplantısından önce değil, 15.30'da gerçekleştirecek.

Bu değişiklik, oyuncuların Sevilla'ya uçakla gitmeden önceki hazırlıklarını kolaylaştırmak amacıyla yapıldı. Takım, cumartesi günü 18.30'da La Cartuja Stadı'nda oynanacak maçtan bir önceki geceyi şehirde geçirecek.

Barcelona, İspanya La Liga puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Real Betis'in gücü göz önüne alındığında, bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.


#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
K
B
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
B
K
K
K
B
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
K
K
K
K
B
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
K
B
K
K
K
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
K
B
K
B
K
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
B
K
B
B
B
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
K
K
K
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
B
K
K
K
B
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
K
K
K
B
B
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
B
K
K
K
K
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
K
B
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
B
K
K
B
K
18
ElcheElcheELC
81341117-66
B
K
K
B
K
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
B
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
B
K
K
B
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin