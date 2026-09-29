Barcelona kulübü, transfer piyasasındaki erken hamlelerini sürdürüyor ve sportif direktörlüğün kulübün sınırlı mali imkânlarına uygun akıllı transferler arayışı içinde olması nedeniyle bek mevkiini önceliklerinden biri olarak belirledi.

"Sport" gazetesine dayanarak Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Barcelona önümüzdeki transfer dönemlerinde bek mevkiini güçlendirmek için bir dizi olası seçeneği izliyor ve sözleşmeleri sona eren oyunculara belirgin bir şekilde odaklanıyor; bu da onlarla transfer bedeli ödemeden anlaşma imkânı sağlıyor.

Takımın bu mevkide sağ tarafta Jules Koundé ve Eric García, sol tarafta ise Joao Cancelo, Alejandro Baldé ve Xavi Espart gibi çok sayıda seçeneğe sahip olmasına rağmen, Barcelona yönetimi kadroyu güçlendirmek için piyasada çıkacak her uygun fırsatı gözlüyor.

Katalan kulübünün radarında birkaç tecrübeli isim öne çıkıyor; bunların başında teknik direktör Hansi Flick'in yakından tanıdığı Leipzig kaptanı David Raum ile mevcut sezonun sonunda sözleşmesi biten Crystal Palace beki Tyrick Mitchell geliyor.

Barcelona daha önce de bu mevkiyi güçlendirme planı çerçevesinde bek mevkiinde başka seçenekleri değerlendirmişti; bunların arasında Atletico Madrid oyuncusu Alejandro Grimaldo ve Juventus beki Andrea Cambiaso da bulunuyordu.

Barcelona'nın uzun süre bekleme lüksü yok; zira kurallar, sözleşmeleri sona eren oyuncuların önümüzdeki ocak ayından itibaren yeni kulüplerle görüşmesine ve anlaşma imzalamasına imkân tanıyor. Bu durum, sportif direktörlüğü başka rakiplerin devreye girmesinden önce hamlelerini erkenden sonuçlandırmaya itiyor.







