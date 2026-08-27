Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi kapsamında bugün perşembe günü Camp Nou'da oynanacak Athletic Bilbao maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Rodri Hernandez ilk kez kadroya çağrıldı ve Barcelona ile ilk maçına çıkması bekleniyor. Alejandro Balde ise Elche maçının kadrosundan çıkarılmasının ardından geri dönerken, Xavi Espart A takıma katılmasının kesinleşmesinin ardından 12 numaralı formayı giyecek.

Dikkat çeken eksik ise ligin açılış maçında sağ dizinden ciddi bir sakatlık geçiren ve dinlendirilecek olan Gavi oldu.

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Endülüslü oyuncu, Frenkie de Jong ve Ronald Araujo'nun yer aldığı sakatlar listesine katıldı.

Kadroyu tamamlamak için Flick, genç oyuncular Eder Aller, Bryan Farinas ve Hamza Abdelkerim'i çağırmaya devam etti.

Barcelona'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller.

Savunma: Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Kounde, Eric Garcia.

Orta saha: Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Olmo, Marc Bernal, Bryan Farinas.

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Gordon, Hamza Abdelkerim.

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