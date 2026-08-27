24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Flick, Rodri'yi ilk kez kadroya çağırdı: Athletic Bilbao maçının kadrosunda dikkat çeken bir eksik

Barcelona - Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
H. Flick
Gavi
Rodri
H. Abdelkarim
İspanya
Almanya
Mısır

Hamza Abdülkerim'in durumu nedir?

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi kapsamında bugün perşembe günü Camp Nou'da oynanacak Athletic Bilbao maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Rodri Hernandez ilk kez kadroya çağrıldı ve Barcelona ile ilk maçına çıkması bekleniyor. Alejandro Balde ise Elche maçının kadrosundan çıkarılmasının ardından geri dönerken, Xavi Espart A takıma katılmasının kesinleşmesinin ardından 12 numaralı formayı giyecek.

Dikkat çeken eksik ise ligin açılış maçında sağ dizinden ciddi bir sakatlık geçiren ve dinlendirilecek olan Gavi oldu.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

 Endülüslü oyuncu, Frenkie de Jong ve Ronald Araujo'nun yer aldığı sakatlar listesine katıldı.

 Kadroyu tamamlamak için Flick, genç oyuncular Eder Aller, Bryan Farinas ve Hamza Abdelkerim'i çağırmaya devam etti.

Barcelona'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller.

Savunma: Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Kounde, Eric Garcia.

Orta saha: Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Olmo, Marc Bernal, Bryan Farinas.

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Gordon, Hamza Abdelkerim.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz




Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin