Barcelona teknik direktörü Hans Flick, takımının Atlético Madrid karşısında elde ettiği galibiyetin önemini vurgularken, aynı zamanda maçta Barça oyuncularının yaşadığı sakatlıkların ciddiyetini de hafifleterek değerlendirdi.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Flick, "Oyunun gidişatını kontrol ettik ve çok önemli üç puanı aldık" dedi.

"Gerard Martin'in kırmızı kart görmesi mi? Bu hareket kırmızı kart gerektirecek bir hareket değildi. Bana göre Gerard topa dokundu ve aslında bir faul bile yoktu" diye ekledi.

Marko Bernal ve Ronald Araujo'nun sakatlıkları hakkında ise Alman teknik direktör, "Yarın beklememiz gerekiyor, ancak sakatlıklar çok ciddi görünmüyor" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Sayıca eksik bir takıma karşı oynadık, iyi savunma yaptılar, ancak maçı kontrol ettik ve her şekilde ikinci golü atmaya çalıştık. Üç puanı aldık, bu atmosfer ve gergin duygular altında burada oynamak kolay değil, bu galibiyetten çok mutluyum."

"La Liga'daki rekabet mi? Biz diğer takımlara hiç bakmıyoruz, sonuçta kendimize odaklanmalı ve işimizi yapmalıyız. İyileştirebileceğimiz şeyler var, Araujo ve Bernal fiziksel sorunlar yaşadı, umarım ciddi bir şey değildir."

Ve ekledi: "Lewandowski'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunu tartışmak için henüz erken. La Liga'da önümüzde hala 8 maç var ve hazır olmalı ve tüm konsantrasyonumuzu bunlara vermeliyiz."

Ve şöyle devam etti: "Real Madrid'in tökezlemesi mi? Bildiğiniz gibi, diğer takımlarla ilgilenmiyorum, odak noktam sadece kendi takımımız. Uluslararası ara sonrası ilk maç her zaman zordur ve Salı günü Atlético karşısında bizi başka bir zorlu karşılaşma bekliyor. Mutluyuz ama kutlamaları abartmadık."

Marcus Rashford'un geleceği hakkında ise Flick, "Önce bu sezona odaklanmalıyız, sonra ne olacağını göreceğiz. O, kalitesini zaten kanıtlamış bir oyuncu" dedi.



