Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, takımın La Liga'da Villarreal ile oynayacağı maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında orta saha oyuncusu Rodri'ye üstü kapalı bir mesaj gönderdi.

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Rodri birkaç gün önce takımın tüm kupalar için mücadele edebilmesi adına seviyesini yükseltmesi gerektiğini söylemişti. Flick de bu sözlere katılarak yanıt verdi: "Tüm oyuncular daha iyi oynayabilir, o da dahil."

Christensen'in sakatlığı ve Cubarsí'nin yaşadığı sıkıntılarla stoper bölgesindeki sorunların sürdüğü bir dönemde nasıl bir plan yapacağı sorulan Flick, İspanyol gazetesi AS'nin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Henüz bilmiyorum, insanın beklediğinden her zaman farklı şeyler olur. Christensen iyiydi ve kalması doğru karardı, şimdi ise iki maç yok. Cubarsí bazı sorunlar yaşadı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Pazar günü muhtemelen yedek kulübesinde olacak."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Ama Koundé ve Olmo dönüyor, durumu yönetmemiz gerekiyor. Büyük kulüplerde neler olduğuna bakarsanız bunun her yerde yaşandığını görürsünüz. Bunu mümkün olan en iyi şekilde yönetmeliyiz."

Christensen'in sakatlığının takımın bir stopere ihtiyaç duyduğunun kanıtı olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sakatlıklar işimizin bir parçası ve ona yardım etmeliyiz. Hayal kırıklığı yaşıyor ama benim için, formda olduğunda en iyi stoperlerden biri. Onu cesaretlendiriyor, fiziksel olarak gelişmesine ve büyümesine yardımcı oluyoruz. Bizim işimiz bu."

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Alman teknik adam şöyle konuştu: "Daha önce de söylediğim gibi, Cubarsí geçen sezon olağanüstü bir sezon geçirdi ve Dünya Kupası'nda forma giydi. Ona iyi bakmamız gerekiyor."

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Raphinha ile konuşup konuşmadığı sorulan Flick, "Elbette onunla konuştum. O benim oyuncum ama bu konudaki görüşüm önemli değil. Brezilya'da bu kararı verdiler ve ben de kabul ediyorum. Şu anda burada ve yüzde yüz oynamaya hazır. Sakin ve hazır, ben de bundan memnunum" dedi.

Flick'e "Sizi daha çok endişelendiren hangisi, Villarreal maçı mı yoksa önce Bakü'ye ardından La Coruña'ya yapılacak yolculuk mu?" diye soruldu. Flick şu yanıtı verdi: "Bu işimizin bir parçası ve aynı zamanda bir ayrıcalık. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz, kupalar için mücadele etmek istiyoruz. Soyunma odasındaki atmosfer inanılmaz ve bunu korumak istiyorum."

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Flick ekledi: "Moralimiz yüksek, iyi bir dönemden geçiyoruz ve sakatlık durumlarını yönetiyoruz. Yardımcı ekip, analistlerden kondisyonerlere ve iletişim bölümünde çalışanlara kadar inanılmaz bir iş çıkarıyor."

Yamal hakkındaki tartışmaların açılmasına ilişkin görüşü sorulan Flick, "İkinci maç için hazırdı. İnanılmaz bir oyuncu ve harika bir performans sergiliyor. Biz onun yanındayız" diye konuştu.

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Rodri'nin durumundaki gelişmelerle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Beklememiz gerekiyor ama bence iyi durumda. Ona iyi bakmalı ve gelişimini gün gün takip etmeliyiz. Manchester City'de benzer bir sakatlık yaşamıştı ve onunla konuştum. Geçmişte yaşadığı sakatlığın aynısı değil ama dikkatli olmamız gerekiyor."

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Rodri'nin, takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmesi için seviyesini yükseltmesi gerektiği yönündeki açıklamasına katılıp katılmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Kesinlikle, istediğimiz de bu. Tüm oyuncular daha iyi oynayabilir, o da dahil. Potansiyelimiz var ve gelişmemiz gerekiyor."

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Barcelona çevresinden takdir görüp görmediğine dair soruya ise şöyle karşılık verdi: "Benim işim hazırlık yapmak. İyi bir iş ama en iyisi değil. Bir haftada iki maç kaybettik ve en iyi futbolumuzu ortaya koyamadık. Bunun sebepleri vardı ama bence iyi bir iş çıkardık ve taraftarlar mutlu. İnsanlara karşı bir sorumluluğumuz var ve bizden memnun olmaları için çok çalışıyoruz."

28 günde dokuz maç oynanacak süreci nasıl yöneteceği sorulan Flick, "Daha önce de söylediğim gibi, biz Barcelona'yız ve tüm turnuvalarda en üst seviyede oynuyoruz. Hepsini kazanmak istiyoruz, hedefimiz bu. Ama elbette dakikaları yönetmemiz gerekiyor. Oyuncuların oynamaya hazır olması gerekiyor" dedi.

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Flick ayrıca şunları söyledi: "Rodri zamanında yetişebilir. Cubarsí konusunda ise dikkatli olmak gerekiyor. Bu konuyu oyuncularla konuşuyorum."

De Jong'un durumu ve bek pozisyonunda bir çözüm olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Göreceğiz... Geri döndü. Hafif bir şey hissetti ama forma giymeye hazır, en önemlisi de bu."

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Real Madrid'in bu kadar güçlü görüneceğini bekleyip beklemediği sorulan Flick, şöyle konuştu: "Atlético Madrid ve Real Betis de var ama Villarreal'den hiç bahsetmedik. Bence Iñigo olağanüstü bir teknik adam. Genç ama önünde büyük bir gelecek var. Real Madrid'den endişe etmiyorum. Onların 3 puan önündeyiz ve bu konumu korumamız gerekiyor."