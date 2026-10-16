Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, La Liga'da yarın cumartesi günü oynanacak Real Betis maçı öncesinde Raphinha ve Frenkie de Jong'un durumu hakkında konuştu; ayrıca Lamine Yamal'ın süre yönetiminin nasıl yapılacağına da değindi.

Ayrıntılarını "AS"in aktardığı basın toplantısında Flick, Raphinha'nın takımla birlikte antrenmanlara dönmesinin ardından oynayabilecek duruma geldiğini doğruladı; ancak oyuncunun dönüşünün temkinli şekilde yönetilmesi ve mevcut fiziksel kapasitesinin üzerinde bir rol verilmesi konusunda acele edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Brezilyalı kanat oyuncusunun Betis karşısında belirli bir süre forma giyme olasılığına ilişkin soruya Barcelona'nın teknik direktörü şu yanıtı verdi: "Ona sorarsanız ilk 11'de oynamaya hazır olduğunu söyler, ancak ben onunla adım adım ilerlemek zorundayım. Grupla birlikte iyi çalıştı, oynayacağı süre doğru biçimde yönetilmeli."

Flick şöyle devam etti: "İyi haber şu ki kendisi hazır olacak, Frenkie de Jong da aynı şekilde."

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Raphinha, Brezilya Millî Takımı'nda sakatlanmış ve bu nedenle La Liga'daki Getafe ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçlarını kaçırmıştı; ancak Betis karşılaşması öncesinde antrenmanlara döndü.

Flick: De Jong üst düzey bir oyuncu

Alman teknik direktör, Hollandalı orta saha oyuncusunun Real Betis karşısında üstlenebileceği rol hakkında da konuştu; oyuncunun dönüşünden duyduğu mutluluğu dile getirirken sakatlık sonrası fiziksel gelişiminin takip edilmesi gerektiğine işaret etti.

Flick, "Frenkie üst düzey bir oyuncu ve dönüşünden dolayı son derece mutluyum. Rodri gibi sakatlıktan döndüğü için gelişimini takip etmemiz gerekiyor. Yarın birkaç dakika oynamaya hazır olacak" dedi.

Hollandalı oyuncunun stoper olarak kullanılabileceği yönündeki soruya ise Flick şu şekilde yanıt verdi: "Onu bu pozisyonda çok fazla denemedik, bu daha çok beşe beş antrenmanlarla sınırlı kaldı. Antrenmanlarda kendini adamış durumda ve ne kadar iyi olduğunu kanıtlamak istiyor."

Alman çalıştırıcı şunları ekledi: "Elimizde çok sayıda seçenek var ve elbette bunları yönetmem gerekiyor, bu da kolay bir iş değil. Durum iyi; maça ilk 11'de başlayan her oyuncu neden oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda, yani hiç kimse geri çekilemez ya da rahatlığa kapılamaz."

Flick'in açıklamaları, de Jong'un uzun bir aradan sonra fiziksel durumu da göz önünde bulundurularak kademeli şekilde maç atmosferine dönebileceğine işaret ediyor.

Flick, Lamine Yamal'ın süresini nasıl yönetiyor?

Flick'e Lamine Yamal'ın oynayacağı dakikaların nasıl yönetildiği soruldu. Alman teknik direktör, bunun kolay bir konu olmadığını belirterek genç oyuncunun yeteneklerinden faydalanmak ile onu hazır tutmak arasında denge sağlamanın önemine dikkat çekti.

Barcelona'nın teknik direktörü, "Bu soruya yanıt vermek kolay değil. Oynadığı süreyi yönetmemiz gerekiyor, ancak en önemlisi futbol oynamaktan keyif alması ve kendisi de bunu yapıyor" diye konuştu.

Barcelona, La Liga'daki galibiyet serisini sürdürmek amacıyla Real Betis karşılaşmasına hazırlanıyor. Başta Raphinha ve de Jong olmak üzere sakatlıktan dönen oyuncuların durumu ile Lamine Yamal'dan beklenen rol merakla bekleniyor.