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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Flick: Raphinha, Barcelona için en doğru kararı aldı; Alvarez transferini düşünmüyorum

H. Flick
Raphinha
J. Alvarez
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
Almanya
Brezilya
Arjantin
İspanya

Pişmanlığa yer yok

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Brezilyalı yıldız Raphinha'nın geçtiğimiz günlerde Katalan kulübüyle olan sözleşmesini uzatma kararını övdü.

Flick, La Liga'nın 12. haftasında oynanacak Barcelona-Atletico Madrid maçının basın toplantısında şunları söyledi: "Raphinha'nın sözleşme uzatması mı? Bu, hem Barcelona hem de Raphinha için en iyi karar. Bundan son derece memnunum, kendisi harika bir oyuncu ve takımımızın lideri."

Alman teknik direktöre, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez de soruldu ve şu yanıtı verdi: "Benim için harika bir oyuncu, ama Atletico Madrid'de oynuyor ve benim kendi takımıma odaklanmam gerekiyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Julian Alvarez artık geçmişte mi kaldı? Başka kulüplerde forma giyen oyuncular hakkında konuşmayı sevmem. Ben kendi takımımın oyuncularına odaklanıyorum ve takımın mevcut durumundan son derece memnunum. Hücum hattında birçok seçeneğimiz var ve başka hiçbir şey düşünmüyorum."

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08 Kas 2026

BAR

BAR

Hatırlatmak gerekirse, Julian Alvarez geçtiğimiz yaz yeni bir transferle hücum hattını güçlendirmek isteyen Flick'in ilk tercihiydi, ancak Atletico oyuncunun Barça'ya transferine izin vermeyi reddetti.

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