Pedri, kaleciler dahil Barcelona'da bu sezonki tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu olarak takımın en önemli isimlerinden biri olma konumunu pekiştirmeyi sürdürüyor. Bu durum, oyuncunun büyük teknik değerinin ve Alman teknik direktör Hansi Flick'in onun yeteneklerine duyduğu güvenin açık bir göstergesi.

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İspanyol gazetesi AS'nin haberine göre, Flick, Bakü'de oynanan maçta rakip Sabah'ın zayıf olmasına rağmen Pedri'yi ilk 11'de başlatarak dinlendirmedi.

Bu karar, oyuncunun geçen pazar günü Villarreal karşısında olağanüstü bir performans sergilerken harcadığı büyük efora rağmen geldi. İspanyol orta saha oyuncusu Sabah karşısında sahaya çıktı, ancak Flick ile önceden varılan anlaşma doğrultusunda yalnızca bir devre oynadı.

Alman teknik direktör, Pedri'nin sahada kalması için kararlaştırılan süreye atıfta bulunarak "45 dakika" dedi.

Barcelona formasıyla çıktığı maç sayısını 263'e ulaştıran Pedri, 300. maçına yaklaşıyor. Bu maçlarda 29 gol atan oyuncu, 37 de asist yaptı.

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Bu rakam, sıradan bir bilginin ötesinde bir anlam taşıyor ve oyuncunun önemini ve konumunu yansıtıyor. Bu süreçte 24 yaşını dolduran Pedri, şimdiden tecrübeli bir oyuncu gibi görünüyor.

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Genç yaşına rağmen Pedri, Raphinha ile birlikte takımın önde gelen liderlerinden biri haline geldi. Katalan kulübüne geldiğinden bu yana dikkat çekici performansına karşın her zaman takımın çıkarını bireysel kaygıların önünde tutan bir oyuncu oldu.

Bu zihniyet kulüpte ve soyunma odasında büyük takdir görüyor. Pedri ayrıca en başından beri Flick'in güvendiği oyunculardan biri oldu. Alman teknik direktör ise bu sezon, Dünya Kupası şampiyonu İspanyol yıldıza yaklaşımını bir ölçüde değiştirdi.

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Pedri, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda ilk 11'de başladı, La Liga'da ise 13 maçın 11'inde ilk 11'de yer aldı. Ancak Flick'in ondan yoğun biçimde yararlandığı izlenimini veren önceki iki sezonun aksine, bu sezon Betis, Real Madrid, Atletico Madrid ve Villarreal ile oynanan dört karşılaşma dışında tüm maçlarda oyundan alındı.

Aralık ayına girilmeden önce Pedri, bu sezon şimdiden 1.512 dakika süre aldı. Bu sürenin 1.246 dakikası Barcelona formasıyla, 266 dakikası ise İspanya Milli Takımı'yla geldi.

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Şu anda Luis de la Fuente'nin planlarında vazgeçilmez bir as oyuncu olarak görülmese de Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın son 15 maçının hepsinde forma giydi.

Bu da İspanyol teknik direktörün, Pedri'nin ilk 11'de yer almayı ne ölçüde hak ettiğine dair sık sık gündeme gelen ve haklı olan tartışmalardan bağımsız olarak, onu milli takımın temel direkleri arasında gördüğünü ortaya koyuyor.

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Pedri'nin Dünya Kupası'na en iyi fiziksel durumda ulaşamadığı geçen sezon yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından Flick, bu sezon farklı bir yol izlemeye karar verdi. Oyuncunun süresini yakından takip eden Alman teknik direktör, ona uygun dinlenme dönemleri sağlamaya çalışıyor.

Alman teknik direktör, takımın ritmi ve ana motoru olan İspanyol orta saha oyuncusu katkı vermeyi sürdürmesine imkan tanıyacak en iyi fiziksel durumda olmazsa, Barcelona'nın tüm kupalar için mücadele ederek sezon sonuna ulaşamayacağının farkında.

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Bu nedenle Flick, Pedri'nin süresini temkinli şekilde yönetiyor. Önümüzdeki maçlarda, özellikle de Deportivo, Atletico Madrid, Celta Vigo ve Manchester City ile oynanacak dört karşılaşmada oyuncunun sürelerini nasıl yöneteceği merakla bekleniyor.

Pek çok oyuncuda olduğu gibi Pedri de en iyi performansını, maçlara kendi ritmini kabul ettirip oyunun akışını kontrol etmesini sağlayacak canlılığa ve fiziksel kapasiteye sahip olduğunda ortaya koyuyor.

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İspanyol oyuncu şu anda tam hazır olmayı umuyor, ancak her şeyden önce gözünü 2027 yılının nisan ve mayıs aylarında en iyi seviyesine ulaşmaya dikmiş durumda. Sezonun kritik döneminde en iyi haliyle sahnede olmayı önemseyen Pedri, bu hedefi uzun vadeli olarak planlıyor.