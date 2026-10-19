Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynanacak karşılaşmanın takımı için yeteneklerini kanıtlama fırsatı olduğunu vurguladı.

Flick maçın basın toplantısında şunları söyledi: "Yarınki maçın bizim için iyi bir sınav olduğunu düşünüyorum. Son 11 maçını kazanan bir takımın yaptığı gibi, takımımızın özgüvenle oynamasını istiyorum. Son iki yılın dünyadaki en iyi takımıyla karşılaşacağız ve bu bizim için bir fırsat."

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique hakkında Flick şöyle konuştu: "Takımı harika bir futbol sergiliyor ve kendisi dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Oyundaki yoğunluğu, takımının uyguladığı baskıyı, oyuncuların mevkileri nasıl değiştirdiğini ve sistemindeki esnekliği çok beğeniyorum. Bu seviyede muhteşemler, harika bir iş."

Gerard Martín'in durumu ve savunma hattındaki seçenekler hakkında ise şunları açıkladı: "Frenkie de Jong oynayabilir, ayrıca Álex Campos da yanımızda. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Belki en iyi zaman dilimimizde değiliz ama bunu kabullenmemiz gerekiyor. Jules Koundé'nin hafta sonuna kadar hazır olmasını umuyoruz."

Flick, Raphinha'nın maçta oynayıp oynamayacağına ilişkin durumu da netleştirerek şöyle dedi: "Yarın ilk 11'de yer alacak."

Geçen sezon Montjuïc stadında Paris Saint-Germain karşısında alınan mağlubiyet hakkında Barcelona teknik direktörü şunları söyledi: "Zor bir maçtı. Bu yıl, en başından istediğimiz tarzda oynadık. Özgüveni yüksek ve topa hakim olmayı bilen bir takımız. Yarın ne olacağını göreceğiz, biz hazırız. Oyuncularımız yarın Paris Saint-Germain'le karşılaşacakları için mutlular, çünkü harika bir takım. Ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtlamak için büyük bir fırsat olacak."

Paris Saint-Germain maçı ile El Clásico arasında hangisinin daha önemli olduğuna dair Flick şu yanıtı verdi: "Her zaman bir sonraki maç en önemlisidir, dolayısıyla yarınki maç en önemlisi."

Flick, Real Madrid ile Sevilla maçında Arda Güler etrafında kopan tartışmaya yorum yapmayı reddederek şöyle dedi: "Bu soru bana sorulmuyor."

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Şu an itibarıyla Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki farklara dair ise şunları açıkladı: "Mesele olgunlukla ilgili. Son yıllarda bir takım olarak geliştiler ve olgunlaştılar; elde ettikleri şeyler hayranlık uyandırıcı. Son maçlarında, skoru dakikalar içinde çevirmeyi başardılar. İşte sahip oldukları kalite bu, ayrıca yedek kulübesinde harika oyuncuları var."

Barcelona ile 100. galibiyetine yaklaşmasına dair Flick şöyle konuştu: "Buraya başladığımızda, hazır olduğumuzu zaten söylemiştik. Uzun bir yolculuktu. Barcelona taraftarlarından gördüğüm saygı ve sevgiyi çok takdir ediyorum, bu muhteşem bir şey. Kazandığınızda herkes mutlu olur ve bence takım harika bir iş çıkarıyor. Onunla çok gurur duyuyorum."

Şunları da ekledi: "Oyuncular uzun bir Dünya Kupası turnuvasından döndüler ve bazıları onların belki de yüzde 100 hazır olmayacaklarını düşünüyordu ama gerçekten öyleler. Antrenmanlarda onları izlemek, ayrıca soyunma odasındaki hava da hayranlık verici."

Barcelona'nın maçlarında kalesini gole kapatarak yalnızca bir gol yemesi hakkında Flick şöyle dedi: "İleri bir savunma hattıyla oynamak her zaman bir risk taşır ama topu kaybettiğimizde hızlıca hareket eder, mücadele eder ve rakibe baskı uygularız. Çok sayıda gol attık."

Topa sahip olma mücadelesi hakkında Barcelona teknik direktörü sözlerini şöyle tamamladı: "Orta saha önemli olacak. Her iki takım da bu mevkide son derece nitelikli oyunculara sahip. Topa sahip olursak, kalemizde gol bulamazlar. En önemlisi hata yapmamak, çünkü Paris Saint-Germain büyük bir isabetlilikle öne çıkıyor. Konsantrasyonumuzu en üst düzeyde tutmamız gerekecek."



