Lamine Yamal, takımı Barcelona'nın Spotify Camp Nou'da Villarreal ile karşılaştığı ve Katalan ekibinin 3-2 kazandığı maçta penaltı kaçırdı.

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Konuyu aktaran Sport gazetesi, "Villarreal maçının 21. dakikasında penaltı kullanılmadan hemen önce Raphinha ile Lamine Yamal arasında bir konuşma geçti" ifadelerini kullandı.

Takımın bir numaralı penaltıcısı olan Raphinha penaltıyı kullanmaya hazırdı ancak takım arkadaşının açık talebi üzerine topu Yamal'a bıraktı.

Barcelona'nın 2-0 geride olduğu zor bir andı. Buna rağmen Raphinha, penaltıyla sonuçlanan faule maruz kalan Lamine Yamal'ı teselli etmek istedi.

Lamine, o andan sonra son derece güçlü bir zihniyet sergiledi. Fermín López'in beraberlik golünde asisti yapan genç oyuncu, Eric García'ya attığı harika topuk pasıyla galibiyet golünü getiren atağı da başlattı.

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Bu nedenle Lamine Yamal'ı suçlamaya gerek yok. Yine de penaltılardaki güvenilirliği, Raphinha'nın ortaya koyduğuyla boy ölçüşemez.

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Raphinha, Portekiz ekibi Vitória de Guimarães'te forma giydiği dönemden bu yana, yani yaklaşık 9 yıldır penaltı kaçırmıyor.

Brezilyalı oyuncu, kariyerinde üst üste 21 penaltıyı gole çevirdi. Kaçırdığı son penaltı, yaklaşık 9 yıl önce, 23 Aralık 2017'de Portekiz Ligi'nde Vitória de Guimarães forması giydiği döneme ait. O tarihten bu yana Rennes, Leeds United, Barcelona ya da Brezilya Milli Takımı fark etmeksizin, kullandığı penaltılarda başarıdan başka bir şey tatmadı.

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Daha net ifade etmek gerekirse, Raphinha'nın kariyeri boyunca penaltılardaki başarı oranı %95,6. Barcelona'daki karnesi ise kusursuz: Kullandığı 11 penaltının tamamı ağlarla buluştu.

Lamine Yamal da bu tür vuruşlarda büyük bir kaliteye sahip ancak Raphinha'yı farklı kılan bitiricilikten yoksun.

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İçinde bulunulan sezon, Yamal için özellikle zorlu görünüyor. Genç yıldız, 3 denemede yalnızca 1 penaltıyı gole çevirebildi. Racing ve Villarreal karşısında penaltı kaçıran Yamal, Levante'ye karşı ise golü buldu.

Kariyerinin geneline bakıldığında Lamine Yamal, penaltıları gole çevirmede %75 gibi iyi bir başarı oranına sahip.

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Kullandığı 16 penaltının 4'ünü kaçırdı. Bunlardan 3'ü Barcelona formasıyla, 1'i ise Hollanda'ya karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki seri penaltı atışlarında yaşandı.

Son sezonlarda Barcelona'nın bir numaralı penaltıcısı Robert Lewandowski'ydi ancak Polonyalı oyuncunun ayrılığı yeni bir durumun kapısını araladı. Flick şimdiye kadar oyuncularına bu meseleyi kendi aralarında yönetmeleri için belirli bir alan tanıdı ancak son gelişmelerin ardından bu konuyu yeniden değerlendirebilir.

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Raphinha'nın gerçek bir güvence olduğuna şüphe yok. Tüm işaretler, bundan sonra özellikle kritik anlarda penaltıyı kimin kullanacağı tartışmasının kesin olarak sona erdirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Örneğin İspanya Milli Takımı'nda bu konuda hiçbir şüphe yok. Mikel Oyarzabal, bir numaralı penaltıcı olarak bu görevi üstleniyor. Nitekim Dünya Kupası yarı finalinde Fransa karşısında, penaltıya neden olan faul Yamal'a yapılmış olmasına rağmen penaltıyı Bask oyuncu kullandı.