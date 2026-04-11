Flick, Mourinho'nun tarihi başarısını yakalamaya çalışıyor

Spotify Camp Nou Stadyumu, 2025-2026 sezonunun İspanya Ligi'nin 31. haftası kapsamında, bu Cumartesi akşamı Barcelona ile ezeli rakibi Espanyol arasında oynanacak merakla beklenen maça ev sahipliği yapacak.

Barcelona, 76 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alırken, Espanyol ise 38 puanla 10. sırada bulunuyor ve her zaman özel bir rekabet ve çekişme havası taşıyan Katalonya derbisinde olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, teknik direktör Hans Flick yönetimindeki Barcelona'nın, 100 puanla İspanya Ligi şampiyonluğunu kazanarak nadir görülen tarihi bir başarıya imza atma umudunu hala koruduğunu yazdı.

Ligin bitimine sekiz hafta kala, "Blaugrana" 76 puana sahip; yani kalan maçlarda tam puan alması halinde, lig tarihinde sadece iki kez gerçekleşen bu olağanüstü rakama ulaşacak.

Bu rakama ulaşılmasının en önemli örneği 2012-2013 sezonuydu. O sezon, Tito Vilanova yönetimindeki Barcelona, 32 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ligi tamamlayarak 115 gol attı ve 100 puan barajını aştı. O sezonun en göze çarpan yıldızı, 46 gol atan Lionel Messi idi. Bu sezon, takımın ligdeki tüm maçlarda gol atması da dikkat çekti; bu, 1944 yılında Valencia'nın tekrarladığı bir başarıydı.

Buna karşılık, Real Madrid, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun yönetiminde 2011-2012 sezonunda 100 puan barajını aşan ilk takım oldu. 32 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 100 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı. O dönemde 121 golle rekor kırdı ve yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sezonu takımın en golcü oyuncusu olarak tamamlayarak büyük bir performans sergiledi.

Bugün, Flick yönetimindeki Barcelona, bu tarihi başarıyı yakalamak ya da aşmak için kalan sekiz maçın hepsini kazanmak gibi yeni bir zorluğun karşısına çıkıyor. Yoğun bir fikstür ve zorlu karşılaşmaların beklediği bu süreçte, bu görev kolay olmayacak.

Barcelona, Espanyol, Celta Vigo, Real Madrid ve Real Betis ile kendi sahasında dört maç oynarken, Getafe, Osasuna, Alavés ve Valencia ile de deplasmanda dört maç oynayacak ve sezonu 24 Mayıs'ta tamamlayacak.

Bu zorlu ve uzun bir yol, ancak hedef açık: İspanya Ligi tarihinde yeni bir sayfa açmak ve "Camp Nou"da sadece bir kez gerçekleşen nadir bir rekoru yeniden yazmak.

