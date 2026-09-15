Barcelona teknik direktörü Alman Hansi Flick, genç oyuncusu Lamine Yamal'ın Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hak ettiğini vurgularken, aynı zamanda İspanya Ligi'nin altıncı haftasında Racing Santander ile yapılacak karşılaşma öncesinde oyuncular arasında dakikaların dağıtılmasının ve rotasyon yönetiminin önemine dikkat çekti.

İspanyol "Marca" gazetesi, Alman teknik direktörün maça özel basın toplantısındaki açıklamalarını öne çıkardı; teknik adam bu açıklamalarda takımın durumunu ve önümüzdeki milli ara öncesinde Katalan kadrosunun hazırlık durumunun nasıl ele alınacağını değerlendirdi.

Flick, aradan önceki günlerin nasıl yönetileceğine dair şunları söyledi: "Bugün de bir toparlanma günüydü, çok yüksek bir antrenman yükü koymadık. Yarın kimin ilk 11'de başlamaya hazır olduğunu göreceğiz. Dakikaları her oyuncunun durumuna göre dağıtmamız gerekiyor; herkes oynamak ve ilk 11'de başlamak istiyor, ama bunu yönetmemiz gerekecek."

Yamal'ın Ballon d'Or talebi sorulduğunda Flick şöyle yanıt verdi: "Bu soruyu yanıtlamak kesinlikle kolay değil, çünkü ben yalnızca Lamine hakkında konuşabilirim, Mbappe hakkında değil. Yamal'ın dürüst olduğunu ve kendine olan o güvene sahip olduğunu düşünüyorum; ne kadar iyi olduğunu da kanıtlıyor, olağanüstü bir oyuncu. Belki bunu söylememesini tercih ederdim ama açıkça konuşuyor ve Ballon d'Or'u kazanmak istediğini söylüyor. Bu onun için çok önemli, bu hisse sahip ve bizim de bunu kabul etmemiz gerekiyor; ben ona destek olacağım."

Yamal'ın açıklamaları ve takım halinde kupa kazanma isteği hakkında Barcelona teknik direktörü şunları belirtti: "Genç bir oyuncu, dürüst ve kendine güveni var, bu hoşuma gidiyor. Bu güveni sahada da gösteriyor. Hepimiz onun şu anda oynadığı gibi oynamaya devam etmesini istiyoruz ve bu, kendine olan güveninden kaynaklanıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "İşte Lamine bu; ben ona destek olacağım, çünkü onun gibi bir oyuncuya sahip olmak muhteşem bir şey. Eğer o Ballon d'Or'u hak ettiğini düşünüyorsa, ben de onun bunu hak ettiğini düşünüyorum, çünkü olağanüstü bir oyuncu. Birinci sınıf pek çok oyuncu olduğunu biliyorum ve bunun göz önünde bulundurulması gerekir, ama karar onların olacak; ben de her şey bittiğinde mutlu olacağım (gülerek)."

Alman teknik adam, Alejandro Balde'nin az oynamasına da değinerek şunları söyledi: "Şu anda stoperde 5 savunmacımız var, Joao da orada oynayabiliyor. Kimse Espart'tan bu seviyeyi beklemiyordu. Balde'nin elinden gelenin en iyisini ortaya koyması gerekiyor ve bunu yapıyor. Oynamadığı ya da dakika alamadığı için mutlu değil; ilk 11 oyuncusu olmaya alışkındı, mutlu olmaması da doğal.

Şöyle sürdürdü: "İşler değişiyor, yeni oyuncular ve genç oyuncular geliyor, takımda yeni şeyler oluyor ve bunların yönetilmesi gerekiyor. O iyi bir performans sergiliyor, ondan hiç de memnuniyetsiz değilim. Herkes rekabet ediyor ve bu mevkide oynayabilecek oyuncularımız her zaman var; ama bunu yönetmek işin en karmaşık kısmı."

Yamal'ın gol sayılarındaki gelişme hakkında Flick şunları açıkladı: "Bunun kolay olmadığını söylemeyeceğim, çünkü muazzam bir kaliteye sahip; ama şu anda çok iyi bir fiziksel durumdan da geçiyor. Artık gol atabileceğini biliyor ve bunu maçlarda gösteriyor; gol atmak için daha fazla fırsat bulur oldu ve bitiricilik konusundaki özgüveni müthiş. Harika bir dönemde ve yüksek bir seviyede oynuyor. Her zaman söylerim: Onu antrenmanlarda gördüğünüzde maçta ne olacağını bilirsiniz; şu anda antrenmanlarda gördüklerimi çok takdir ediyorum."

Barcelona'nın Yamal'ın Ballon d'Or kazanmasını desteklemek için bir kampanya yürütüp yürütmediği sorulunca Flick sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu neden yapmayalım ki? O bizim oyuncumuz ve biz oyuncularımızı destekleriz, hep böyledir. Kendine güveni olan oyuncuları desteklerim ve şu anda iyi oynuyoruz. Onlar bizim oyuncularımız; antrenmanlarda her gün neler ortaya koyduklarını görüyorum ve elbette onları hiçbir sorun olmadan destekleyebilirim."



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