Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında alınan iki üst üste mağlubiyeti takımın projesinin çöküşünün bir işareti olarak görmeyi reddetti. Flick, Deportivo Alavés maçı öncesinde görevini zorlaştıran eksikliklere rağmen fikirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve "Blaugrana"nın yeniden galibiyet yoluna dönme yeteneğine güvendiğini vurguladı.

Sezon başında İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 galibiyet almasına rağmen Barcelona, en önemli iki durakta kaybetti; önce kıta şampiyonu Paris Saint-Germain karşısında, ardından birkaç gün sonra ezeli rakibi ve La Liga şampiyonluğundaki doğrudan rakibi Real Madrid karşısında.

Barcelona, bir hafta içinde iki önemli mağlubiyet aldıktan sonra yarın cumartesi günü İspanya La Liga mücadeleleri kapsamında Alavés ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik ekip ise bu süreçte bazı temel oyuncuların eksikliği nedeniyle ek zorluklarla karşı karşıya.

Flick, maça özel düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetlerin uzun bir yolculuğun parçası olduğunu belirterek, sonucu yolun sonu gibi ele almak yerine kabullenmek ve ondan ders çıkarmak gerektiğinin altını çizdi.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Her zaman söylediğim gibi, önümüzde çok uzun bir yol var ve düzeltilemeyecek hiçbir şey yok. Real Madrid'e kaybettik ve kimse kaybetmeyi sevmez, ama bu durumla başa çıkmamız gerekiyor. O maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum, fırsatlarımız vardı, ancak mağlubiyeti kabullenmeli ve ondan ders çıkarmalıyız."

Alman teknik direktör, mevcut sakatlık listesiyle başa çıkmanın zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Jules Koundé'yi hesaba katamıyoruz, ayrıca Marc Casadó, Dani Olmo, Eric García ve Andreas Christensen de yok. Tüm bu eksikliklerle başa çıkmak kolay değil ve çözümler bulmamız gerekiyor. Yarınki maça gelince, bizim için durum net: En önemlisi üç puanı almak."

Flick, Laporta'nın desteğine yanıt verdi ve projesine bağlı kaldı

Flick, Barcelona başkanı Joan Laporta'nın takımı yönetme yeteneğine olan güvenini tazelemesine değinerek, kulüp yönetimiyle ilişkisinin normal şekilde yürüdüğünü ve aldığı desteğin çalışma şeklini değiştirmeyeceğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Başkanla ve Deco ile konuştum, elbette her şey yolunda. Güzel bir jest, ama durumun farkındayım. Bir hafta içinde çok önemli iki maç kaybettiğimizi biliyorum, ancak işimi mümkün olan en iyi şekilde yapıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir şey değişmedi ve bu harika takımı çalıştırma hevesimden zerre kadar kaybetmedim. İlk 11 maçı kazandık, sonra iki mağlubiyet aldık. Galibiyetlere dönmemiz gerekiyor, çünkü bizim işimiz bu."

Alman teknik direktör, takımla uyguladığı yönteme bağlılığının altını çizerek şunları söyledi: "Fikrimizin bu takım için en iyisi olduğuna inanıyorum ve sonuna kadar bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz buna inanıyoruz."

Flick, Raphinha'nın Brezilya Milli Takımı'na çağrılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi

Başka bir konuda ise Flick, Raphinha'nın tekrar tekrar Brezilya Milli Takımı'na çağrılmasından duyduğu rahatsızlığı gizlemedi; özellikle oyuncunun son uluslararası ara dönemin ardından sakatlanarak dönmesi, Barcelona'nın fiziksel hazırlığı konusunda endişelerini artırıyor.

Barcelona teknik direktörü şunları söyledi: "Bu, Deco ile de konuştuğum bir konu. Raphinha bizim için çok önemli bir oyuncu ve son uluslararası ara dönemin ardından sakatlanarak döndü. Elbette bu durum bizim için en iyisi değil, ama işler böyle ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok."

Şunları ekledi: "Raphinha'nın burada kaptanımız olduğunu ve kulübün onun kalbinde yer ettiğini biliyorum, ama o aynı zamanda bir Brezilyalı ve milli takım onu çağırdığında orada oluyor. Herkes Brezilya Milli Takımı'na yardım etmek istiyor."

Flick, sözlerini oyuncunun sahada geçirdiği dakikaları yönetme isteğini vurgulayarak noktaladı: "Benim için, sahada geçirdiği dakika sayısını biraz kontrol edebilirsek sevinirim. Singapur'a gidip gelmesinin ideal bir durum olmadığını biliyoruz, ama bu benim elimde olan bir karar değil."

Flick'in bu açıklaması, Brezilya Milli Takımı teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti'ye, Raphinha'nın sahada geçirdiği dakikaları yönetmesi gerektiği yönünde üstü kapalı bir mesaj olarak değerlendiriliyor.