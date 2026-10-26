Tüm beklentilerin alt üst olduğu bir gecede Real Madrid, ezeli rakibinin kalesi Camp Nou'ya girerek, Fransız yıldızı Kylian Mbappé'nin ikili golüyle 2-1'lik değerli ve hak edilmiş bir galibiyet aldı. Böylece sezonun ilk El Clasico'sunu kazandı ve İspanya Ligi şampiyonluğu yarışının merkezine güçlü bir dönüş yaptı.

Bu galibiyet bir tesadüf eseri değildi; İspanyol "Cadena Ser" radyosundaki ünlü "El Larguero" programının analiz ekibinin ortaya koyduğu üç belirleyici anahtarın bir sonucu olarak geldi: "Dayanışma, denge ve cesaret."

Bu zafer, maçtan önce kutlamalar yapan ve takımını en büyük favori olarak gören Barcelona taraftarlarını şoke etti. Analist Antonio Romero bu konuda şunları söyledi: "Barcelona taraftarları maçtan önce kutlama yapıyordu, ancak ekim ayında Real Madrid'i yenmek büyük bir çaba gerektirir."

Şöyle devam etti: "Kalite, takım çalışması ve belirleyici son dokunuşun yanı sıra Real Madrid güzel bir futbol sergiledi, hatta zaman zaman Barcelona'ya üstünlük kurdu. Real Madrid, dayanışması ve orta sahada teknik açıdan yetenekli oyuncular sahaya sürmesi sayesinde kazandı."

Takım ruhu: Real'in ölümcül silahı

Analist Jesús Gallego, Romero ile hemfikir olarak Real Madrid'in uzun süredir eksikliğini duyduğu takım ruhuna dikkat çekti ve şunları söyledi: "Real Madrid maçı kazandı çünkü takımın eksik olduğu denge ve dayanışmayı gösterdiler. Herkes savundu ve bu açıkça görüldü. Diomande bugün Vinicius'un tüm lig boyunca savunduğundan daha fazla savundu."

Julio Pulido ise galibiyeti yalnızca takım çalışmasına indirgemenin, takımın teknik performansına haksızlık olacağı görüşündeydi ve şunları ekledi: "Galibiyetin sırrı, mükemmel bir futbol sergilemeleri ve Barcelona'nın iyi bir performans ortaya koymasını engellemeleridir. Bernardo ve Güler sahadayken performansları yükseliyor."

Devamında şunları söyledi: "Bu takım, Vinicius sahada olmadığında daha dengeli ve daha uyumlu. Mourinho bu maçtan ders çıkarmalı, çünkü gelecek için en ideal yol budur."

Mourinho'nun El Clasico'su: Cesaretle üstünlük

Analistler, bu maçın tam anlamıyla Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun maçı olduğunda hemfikirdi; Mourinho taktiksel açıdan Alman Hansi Flick'e tamamen üstünlük kurdu.

Romero şunları söyledi: "Mourinho, Flick'e üstünlük kurdu ve hepimizi şaşırttı. Ona tamamen üstünlük sağladı." Analist Antón Meana ise şunları ekledi: "Bugün Camp Nou'da Barcelona oyuncularının zihnine şüphe tohumları ekerek kazandı. Sonuç olarak bu, Mourinho'nun El Clasico'suydu. Bunu yaptığı değişiklikler, dizilişi ve cesareti sayesinde kazandı."

Flick, sonucu yönetme savaşını kaybetti

Buna karşılık, programın analistleri Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'e sert eleştiriler yöneltti ve beraberlikten sonra maçın senaryosunu yönetmekte başarısız olduğunu, Real Madrid'in yarışa dönüşüne kapıyı kendi elleriyle araladığını ifade etti.

Analist Jordi Martí şunları söyledi: "Neredeyse herkes Barcelona'yı en büyük favori olarak görüyordu, ancak takımda kişilik eksikti. Pedri, Rodri ve Fermín topu çok kaybetti çünkü Real Madrid büyük bir çaba sarf etti ve maçı onlar için zorlaştırdı. Doksan dakika boyunca nasıl mücadele edeceğini bilmelisin."

Luis Flaquer de onunla hemfikir olarak şunları söyledi: "Farklı maç senaryolarını daha iyi yönetmek, Flick'in planının bir parçası değil gibi görünüyor. Üç yıldır olan şey bu. Real Madrid'i altı puan geride bırakmakla yetinmediler, şimdi de onlara şampiyonluk yarışına geri dönme kapısını açtılar."

Analist Talavera şunları ekledi: "Barcelona, tanıdığımız Barcelona değildi çünkü Real Madrid buna izin vermedi. Bir maçı kazanamayacağını gördüğünde, onu kaybetme. Flick hatalarından ders çıkarmadı; beraberliği nasıl koruyacağını bilemediği için maçı kaybetti."

Marcos López analizi şu sözlerle tamamladı: "Flick sonucu nasıl yöneteceğini bilmiyor ve bu, olgunlaşmamış olduğunun bir kanıtı. Ne Raphinha ne de Lamine Yamal sorumluluğun hakkını verdi."







