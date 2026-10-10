Barcelona teknik direktörü Hans Flick, Anthony Gordon'un erken kaydettiği golün, İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında Getafe karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti kolaylaştırdığını vurguladı.

Mundo Deportivo gazetesi, Flick'in maç sonrası açıklamalarını yayımladı; Alman çalıştırıcı, milli ara dönüşü oyuncularının gösterdiği performansı övdü.

Flick, DAZN'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Golü erken kaydetmenin bugün son derece önemli olduğunu düşünüyorum, özellikle de 3 hafta boyunca maç oynamadıktan sonra."

Sözlerine şöyle devam etti: "İspanya Ligi'nin en iyi savunma hatlarından birine sahip olan Getafe gibi bir takım karşısında aldığımız bu galibiyete çok değer veriyorum. Topa ve rakibe iyi hükmettik."

Alman teknik direktör, basın toplantısında şunu ekledi: "Onlara karşı pozisyon üretmek kolay değil."

Alman teknik direktörün gurur duyduğu diğer hususlardan biri de takım içindeki rekabetin gücü ve tüm oyuncuların sergilediği performans oldu.

Şöyle açıkladı: "Tüm oyuncuların motive olması son derece önemli. Aynı mevkide muhteşem performans sergileyen oyuncularımız var. Bu da bir takıma gelebilecek en iyi şey; ve bu çok hoşuma gidiyor, çünkü mesele özünde takımla ilgili, tek bir oyuncu ya da teknik direktörle değil."

Flick özellikle, Barcelona forması altında ilk golünü kaydeden ve maçta skoru açan Gordon hakkında konuştu.

Şunları söyledi: "Çok mutluyum; İngiltere Milli Takımı'yla bir gol attı ve özgüven kazandı, bu beni mutlu ediyor. Bize çok şey katıyor; hızlı, topu kontrol edebiliyor, rakibe baskı yapıyor ve hızı ile çalımları sayesinde sürekli pozisyon üretiyor."

Gecenin gollerinden birinin de sahibi olan Gabriel Jesus hakkında ise Alman teknik direktör, gösterdiği büyük çabayı överek şöyle konuştu: "O, Raphinha'dan farklı bir oyuncu, ama oynadığı şekilden memnunum."

Maçın tamamında forma giyen Lamine Yamal'a gelince, Flick ona oyundan çıkmak isteyip istemediğini sorduğunu itiraf etti.

Şöyle dedi: "Ona sordum, ama bana istemediğini söyledi. İkinci yarıda oyuna daha fazla dahil oldu, özellikle birebir mücadelelerde. Ondan memnunum; tedavi görüyor ve iyi iyileşiyor, bu da profesyonel bir oyuncu için en önemli şey."

Flick'e sorulan diğer isimlerden biri de, 3 maç boyunca yedek kulübesinde oturduktan sonra yeniden sahne alan Jules Koundé oldu.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "O profesyonel bir oyuncu, gelişmek ve daha iyi bir performans ortaya koymak için her zaman çalışıyor. Takım da ona çok yardımcı oluyor. Biz her zaman takımın menfaatini düşünüyoruz ve herkesin, bazen yedek kulübesinden başlaması gerekebileceğini kavraması gerekiyor, çünkü büyük kaliteye sahip bir takımımız var."

Şu noktaya dikkat çekti: "Bu, kupalar kazanmak için son derece önemli; ayrıca soyunma odasında muhteşem bir atmosfer hâkim. Ben buna çok değer veriyorum."

Öte yandan Flick'e özellikle, Getafe maçında Barcelona forması altında 100. maçına çıkan Gerard Martín de soruldu.

Teknik direktör şöyle konuştu: "Gerard muhteşem bir zihniyete sahip, iyi çalışıyor ve her zaman gelişmek istiyor. Biz ona daha iyi olması için yardım ediyoruz, o da gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyor. Bu harika bir durum."