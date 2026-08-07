Manchester City'nin yıldızı Rodri, 2026 yaz transfer döneminde Barcelona'nın bir numaralı hedefi hâline geldi. Katalan kulübü, İspanyol orta saha oyuncusundan takıma katılma konusunda onay aldı. Bu adım, teknik direktör Hans Flick'in takımın ihtiyaçlarına, özellikle de sahadaki liderliğin güçlendirilmesine dair vizyonuyla açıklanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona, Rodri'den takıma katılma konusunda yeşil ışığı aldıktan sonra harekete geçti bile. Bu, İngiliz kulübünü tarihindeki tek Şampiyonlar Ligi kupasını takıma kazandıran oyuncudan vazgeçmeye ikna etmek üzere Manchester City ile müzakerelere girişmeden önceki temel bir adımı temsil ediyordu; Rodri, 2024 sezonu finalinde galibiyet golünü kaydetmişti.

Barcelona'nın, hâlihazırda dünyanın en iyi ve en zengin kadrolarından biri sayılan bir orta sahayı güçlendirmek için Rodri'yi seçmesi, Hans Flick'in geçen nisan ayının sonlarında açıkça verdiği bir mesaja dayanıyor.

Flick, 21 nisanda, Barcelona'nın 2025-2026 sezonu İspanya Ligi'nin otuz ikinci haftasında Spotify Camp Nou'da Celta Vigo ile oynayacağı maçın arifesinde, hâlâ "Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı" hayal ettiğini vurgulamıştı.

Bu hedefi gerçekleştirmek için kadrosunun daha üst bir seviyeye çıkması adına neyin eksik olduğu sorulduğunda, cevabı çarpıcıydı: "Sahada liderlik kişiliğine sahip oyunculara ihtiyacımız var."

Rodri'nin son Dünya Kupası'nda sergilediği performans, kupayı kazanan İspanya Millî Takımı'nın en iyi oyuncusu seçilmesinin ardından, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun geçirdiği ciddi sakatlıktan iyileşme sürecinin gerçek bir sınavı niteliğindeydi.

İspanya Ligi'nin son etaplarında yapılan aynı basın toplantısında Flick, soyunma odasındaki lider kişiliklerin öneminden uzun uzun bahsetti ve o sezonun başında takımdan ayrılan bir oyuncunun ismini örnek göstererek şunları söyledi: "Geçen sezon Iñigo'muz vardı ve o harika bir liderdi... Ve biz bunu öğrendik."

Şampiyonlar Ligi'nde takımların kaderini belirleyen kritik maçlara atıfta bulunarak da şunu ekledi: "Bu tür maçlarda moral durumu ve detaylar da önemli bir rol oynuyor."

Flick, ayrıntılara girmeden ve transfer döneminin neyle sonuçlanacağını bilmeden, "Transfer döneminde herhangi bir aptallık yapmadan doğru kararların alınması gerekiyor" dedi.

Ayrıca takımın hâlihazırda "gelişme potansiyeline ve iyi bir yapıya" sahip olduğunun altını çizdi. Ancak o dönemde geçici gibi görünmeyen liderliğin önemine dair sözleri, Rodri'nin Barcelona'nın ilgi alanına güçlü bir şekilde girmesiyle bugün daha büyük bir önem kazanıyor.

Barcelona, transfer dönemindeki hamle planına göre hâlâ gerçek bir santrfor arayışında; bu rolü ilk aday Julián Álvarez üstleniyor ve bu girişimin nasıl sonuçlanacağı hâlâ bekleniyor.

Ancak Flick'in geçen ilkbaharda, tüm kupalar için mücadele etmeyi hedefleyen bir takımın soyunma odasında liderlik unsurlarına duyduğu ihtiyaca dair yaptığı açıklama, Barcelona'nın Rodri'yi kadrosuna katma konusundaki bariz ilgisiyle tam anlamıyla örtüşüyor. Bu ilgiye teknik direktör de, oyuncuyu Katalan projesindeki rolünün önemi konusunda ikna etmeye çalışarak dâhil oldu.