Flick'in Madrid'de Mourinho'ya yaptığı "gizli" ziyaret

Hansi Flick ile José Mourinho'nun hikâyesi, El Clásico atmosferinde yeni bir karşılaşmaya yaklaşmalarıyla başlamadı; aksine kökleri yıllar öncesine, Alman teknik adamın Almanya Milli Takımı'nda Joachim Löw'ün yardımcısı olarak görev yaptığı ve İspanya'nın başkenti Madrid'i ziyaret ettiği döneme kadar uzanıyor. Flick, orada Portekizli teknik adamla bir araya gelmiş ve bu buluşma onda bugün bile hatırladığı olumlu bir izlenim bırakmıştı.

Beklenen karşılaşma öncesinde Flick, Mourinho ile daha önceki buluşmasının ayrıntılarını açıkladı; ona duyduğu büyük takdiri vurgularken, Portekizli teknik adamla çalışan birçok Alman oyuncunun ondan hayranlıkla söz ettiğini belirtti. Bu bilgiler İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine dayanıyor.

Barcelona'nın teknik direktörü, El Clásico maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Onu ziyaret ettim ve kendisiyle tanışan her Alman oyuncu onu çok övdü. Harika bir meslektaş ve özel bir dost; kendisine büyük bir saygı duyuyorum."

Söz konusu ziyaret, 2011-2012 sezonuna, Mourinho'nun o dönemde kadrosunda Alman Milli Takımı'nın en önde gelen iki oyuncusu Mesut Özil ve Sami Khedira'yı bulunduran Real Madrid'i çalıştırdığı zamana dayanıyor.

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Bu dönemde Löw, yurt dışında forma giyen Alman milli oyuncularını takip etmek ve Avrupa futbolunun önde gelen yıldızlarından bazılarının seviyesini yakından görmek amacıyla İspanya'nın başkentini birden fazla kez ziyaret etti.

2011 yılının sonunda Löw, Real Madrid ile Barcelona'yı Santiago Bernabéu stadında bir araya getiren ve Katalan ekibinin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan El Clásico maçını izledi.

Birkaç ay sonra Alman teknik adam Madrid'e geri döndü, ancak bu kez yardımcısı Hansi Flick'in eşliğinde; amacı Olympique Lyon maçını takip etmek ve Mourinho ile buluşup Özil ile Khedira'nın Real Madrid formasıyla gösterdiği gelişimi konuşma fırsatını değerlendirmekti.

Real Madrid'in Fransız ekibini UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden elemesine tanıklık eden maçın ardından Löw, Alman oyuncularla ilgili izlenimlerinden söz ederek İspanyol kulübüne transferlerinin kariyerlerinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Löw şunları söyledi: "Madrid'deydik, Olympique Lyon maçını izledik ve Özil ile Khedira'ya büyük hayranlık duyan Mourinho ile konuştuk. İkisi de Real Madrid'e transfer olarak büyük bir adım attılar ve bu, onlar açısından doğru bir adımdı."

Alman teknik adam, Özil'in yeteneklerini överek sözlerine şunları ekledi: "Her zaman topla becerikli bir oyuncu oldu, şimdi ise topsuz hareketlerinde de gözle görülür bir ilerleme sergiliyor."

Ziyaret, yalnızca Mourinho ile buluşmak veya Alman milli oyuncuların durumunu kontrol etmek için bir fırsat değildi; aynı zamanda Almanya'nın yaklaşan uluslararası turnuvalara, başta o dönemden yalnızca birkaç ay sonra oynanacak olan 2012 Avrupa Uluslar Kupası'na hazırlıkları kapsamında gerçekleşti.

O dönemde yerel medyanın aktardığına göre bu geziler, Alman teknik ekibine oyuncularını yakından takip etmenin yanı sıra olası rakiplerden bazılarının performansını incelemek ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin benimsediği farklı oyun stillerini tanıma fırsatı sundu.

Flick açısından bu deneyimler, özellikle Alman Milli Takımı'nın savunma bölgelerine çekilmeyi ve kontra ataklara dayanmayı tercih eden takımlar karşısında yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, daha fazla teknik ve taktik birikim kazanmak için bir fırsat oluşturdu.

Bu bağlamda Flick o dönemde şöyle demişti: "Bu günlerde rakiplerin çoğu savunmaya çekilip kontra atakları beklemeye başvuruyor, bu da yeni çözümler bulmamız gerektiği anlamına geliyor."

Alman Milli Takımı, 2010 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya karşısında elenmiş, ardından 2012 Avrupa Uluslar Kupası'nda unvanlar için mücadele etme umutları yeniden canlanmış, ancak Mario Balotelli'nin galibiyeti getiren iki golü kaydetmesinin ardından kendisini yarı finalde eleyen İtalya Milli Takımı'na yeniden toslamıştı.

Beklenen an 2014 yılında geldi; Alman Milli Takımı, final maçında Arjantin'i 1-0 mağlup ederek Brezilya'da Dünya Kupası'nı kazandı ve tarihindeki dördüncü dünya kupasını elde etti.

Bu duraklar arasında Madrid ziyareti, Flick'in Mourinho'dan söz ederken olumlu biçimde andığı anılardan biri olarak kaldı. İki teknik adamın antrenörlük yolları farklı olsa ve sonraki yıllar boyunca her birinin yaşadığı deneyimler çeşitlilik gösterse de Flick, Mourinho'ya saygı duyuyor.

Sahaya gelince, iki teknik adam daha önce yalnızca bir kez, Aralık 2019'da karşı karşıya geldi; o dönemde Flick Bayern Münih'i çalıştırıyor, Mourinho ise İngiliz ekibi Tottenham'ın başında bulunuyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan maç, Alman ekibinin 3-1 galibiyetiyle sona erdi ve Flick'e Portekizli meslektaşı karşısında üstünlük sağladı.

Şimdi ise o karşılaşmanın üzerinden yıllar geçtikten sonra, iki teknik adam arasındaki yeni bir karşılaşmanın yaklaşmasıyla hikâye yeniden canlanıyor; ancak bu kez El Clásico atmosferinde. Maçın önemi yalnızca puanlar için verilen bir mücadeleyi aşıyor ve eski anıların ve karşılıklı saygının bir araya getirdiği iki teknik adam için yeni bir sınava dönüşüyor.

On yıldan fazla bir süre önceye uzanan Madrid ziyareti ile kendilerini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir araya getiren karşılaşma arasında Flick ve Mourinho, hikâyelerinin yeni bir bölümünü yazmaya hazırlanıyor. Taraftarların her ikisinin sunacağı taktik fikirleri merakla beklediği bu karşılaşma, yalnızca küçük ayrıntıları ve büyük mücadeleleri sonuçlandırma becerisini tanıyan bir atmosferde oynanacak.



