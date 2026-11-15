İspanya Milli Takımı'nın önde gelen oyuncularından birinin kulübünden ayrılmaya yaklaştığına dair işaretler giderek artıyor. Bunda birçok takımın oyuncunun hizmetlerinden yararlanmaya ilgi duyması ve oyuncunun kendisinin, Avrupa kupalarında mücadele etme fırsatı sunacak yeni bir deneyim yaşama isteği etkili oluyor. Barcelona savunma hattını güçlendirmek amacıyla durumu yakından takip ederken, oyuncunun tercih ettiği rota, Katalan kulübüne transfer yarışında avantaj sağlayabilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.

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İspanyol "Sport" gazetesine göre, önümüzdeki dönemde Katalonya bölgesine transfer olmak isteyen Tottenham'ın sağ beki Pedro Porro'nun tercih listesinin başında Barcelona yer alıyor. İspanyol oyuncu birçok başka kulübün de ilgisi olduğunun farkında, ancak Katalan takımının formasını giymeyi tercih ediyor; bu da onu kadroya katma yarışında Barcelona'ya önemli bir avantaj sağlıyor.

Barcelona zaten savunma seçeneklerini güçlendirmenin yollarını arıyor ve Porro, arka hatta çok yönlü çözümler sunabilme kapasitesiyle takımın ihtiyaçlarını karşılamaya uygun isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak Barcelona'nın oyuncuya olan ilgisi, transferin kolay tamamlanacağı anlamına gelmiyor.

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Rapora göre, takımın sonuçları ve seviyesi oyuncunun kendisinin sunduğu düzeyden uzaklaştıktan sonra Porro'nun Tottenham'dan ayrılması olası bir ihtimal gibi görünüyor. İspanyol sağ bek, Londra kulübünün saflarında hâlâ iyi performans gösteren az sayıdaki unsurdan biri.

Porro geçtiğimiz yaz İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazandı ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almak istiyor; bu da onu Tottenham'dan uzakta yeni bir fırsat aramaya itiyor. Buna bağlı olarak, Spurs ile devam etmesi en yakın seçenek gibi görünmüyor.

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Barcelona'nın oyuncuyu kadrosuna katmaya olan açık ilgisine ve yeteneklerini takdir etmesine rağmen, mali boyut transferin tamamlanmasının önündeki temel engeli oluşturuyor. Tottenham, Porro'nun değerini 70 ile 80 milyon euro arasında değerlendirirken, Katalan kulübün yetkilileri oyuncunun uygun piyasa değerinin 50 milyon euroyu geçmediğini düşünüyor; bu da olası müzakerelerde temel bir anlaşmazlık noktası oluşturabilir.

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Barcelona'nın çözmeye çalıştığı en belirgin savunma sorunlarından biri stoper mevkisinde yaşanıyor; zira Pau Cubarsi hâlâ düzenli olarak güvenilebilecek bir savunma ortağından yoksun, ayrıca kulüp şimdiye kadar sol ayaklı bir stoper transfer etmeyi başaramadı.

Bu nedenle, bu mevkiyi güçlendirmek takım için acil bir ihtiyaç teşkil ediyor ve bu durum yönetimi, bir sağ bek için büyük bir meblağ harcamak yerine mali kaynaklarının büyük bölümünü yeni bir savunmacı transfer etmeye yönlendirmeye itebilir.

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Bu önceliklerin ışığında, oyuncunun Katalan kulübüne transfer olma isteğine rağmen, 27 yaşındaki Porro'yu kadroya katmak için yaklaşık 50 milyon euro harcamak şu anda Barcelona açısından bir öncelik gibi görünmüyor. Yönetimin hamlesi ayrıca, önümüzdeki kış transfer döneminde Alejandro Balde'yi iyi bir mali değere satma anlaşmasını tamamlama kabiliyetine de bağlı olabilir; zira bu adım, Tottenham'ın sağ bekini kadroya katmak için harekete geçmeye yarayacak kaynakların sağlanmasına katkıda bulunabilir. Ancak transferin geleceği, mali hesaplara ve takımın savunma ihtiyaçlarına bağlı kalmaya devam edecek.

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