Barcelona kulübü, perşembe akşamı oyuncusu Xavi Espart'ın sözleşmesini 2030 yazına kadar uzattığını açıkladı.

Sport gazetesi, Barcelona'nın bu imzayla Espart'ın devamlılığını garantilediğini, maaşında büyük bir iyileştirme yaptığını ve sözleşmesindeki serbest kalma bedelini kayda değer ölçüde yükselttiğini aktardı.

Xavi Espart, yedek takımla ilgili şartlara bağlı ve 2028'de sona erecek bir sözleşmeye sahipti; bu nedenle yönetim, kulübün en dikkat çekici yeteneklerinden birinin kalıcılığını güvence altına almak için hızlı hareket etmek istedi.

Bu adım, oyuncunun bu sezonki etkileyici başlangıcının bir ödülü olarak geliyor ve kaydettiği hızlı gelişimi de teyit ediyor.

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Espart, 2026 yılının başından itibaren Flick yönetiminde antrenmanlara ve ilk takım atmosferine girmeye başlamış, o günden bu yana giderek daha büyük bir rol üstlenmiş ve ilk takımla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyme hayalini gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz ağustos ayının ortasında oyuncuya, artık tam anlamıyla ilk takım oyuncusu konumuna sahip olduğu bildirildi ve kendisine 12 numaralı forma verildi.

Flick açısından Espart, birden fazla mevkide oynayabilme yeteneği sayesinde son derece önemli bir taktik unsur hâline geldi. Ters ayağıyla sol bek mevkisinde kendini kanıtlamış olmasına rağmen, sağ bek ve kariyerinin büyük bölümünde oynadığı asıl mevkisi olan orta sahada güvenilir performanslar sergileyebilme yeteneği, Alman teknik adama birçok çözüm sunuyor.

Bu işlemle Barcelona, genç yeteneklere ve altyapı oyuncularına güçlü bir şekilde yatırım yapma iddiasını teyit ediyor ve takım kadrosundaki en umut vadeden unsurlardan birinin bugününü ve geleceğini güvence altına alıyor.



