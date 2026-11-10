Barcelona ile Atletico Madrid maçından çıkan yeni görüntüler, Alejandro Balde'nin teknik direktör Hansi Flick'in ikinci yarıda sağ bek mevkisinde takım arkadaşı Frenkie de Jong'a başvurma kararını öğrendikten sonraki tepkisini ortaya koydu.

Barcelona, konuk olduğu Atletico Madrid karşısında 2-1'lik değerli bir galibiyet elde etti; ancak maç, karşılaşmadan iki gün sonra gün yüzüne çıkan ve Katalan ekibinin yedek kulübesinde yaşanan dikkat çekici bir ana sahne oldu.

Flick, takımın sağ kanattaki sorunlarını çözmek için Hollandalı orta saha oyuncusunun tecrübesine ve taktiksel durumları okuma yeteneğine güvenmeye karar vererek, de Jong'u sağ bek mevkisinde oynatma kararıyla oyuncularını şaşırttı.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre, "DAZN" ağının kameraları, de Jong'un oyuna girmesinden önce Flick ile Hollandalı oyuncu arasında geçen bir konuşmayı tespit etti. Alman teknik direktör, oyuncusunun yanına yaklaşarak sağ bek mevkisini üstlenmeye hazır olup olmadığını sordu; Hollandalı oyuncu da bu görevi bir gülümsemeyle ve herhangi bir itirazda bulunmadan kabul etti.

Sürpriz, de Jong kararı takım arkadaşlarına aktardığında yaşandı. Gavi ve Wojciech Szczesny'ye savunma hattının sağ tarafında oynayacağını söyleyince, orada bulunanlar arasında bir inanamama hali oluştu.

Hatta Tonkara, olan biteni Alex Campos'a açıklamak zorunda kalırken, bazı oyuncular da bu sürpriz kararın ayrıntılarını öğrenmek için konuşmayı ilgiyle takip etti.

Balde'nin tepkisi

Bu ana tanık olan oyunculardan biri de Alejandro Balde'ydi. Sol bek, de Jong yeni görevinden bahsederken ciddi bir yüz ifadesiyle göründü; sanki teknik direktörün kendisini sahaya sürmeyi neden görmezden geldiğini sorguluyor gibiydi.

Görüntüler, Balde'nin aklından gerçekte neler geçtiğini ortaya koymuyor; ancak Alman teknik direktörün hesaplarında son dönemde geri plana düşen oyuncunun durumu göz önüne alındığında ek bir ilgi topladı.

Balde'nin geleceği, son haftalarda spekülasyon konusu haline geldi; adı, kış transfer döneminde Barcelona'dan ayrılma ihtimaliyle anıldı.

Buna karşılık Flick, Atletico Madrid karşısında de Jong'un yetenekleri ve sağ bek rolünü oynama tecrübesine bel bağlayarak, oyuncularının mevkilerinde alışılmadık değişiklikler yapmaya olan açıklığını bir kez daha gösterdi.

Karar, teknik açıdan başarılı oldu; Barcelona üç puanı Metropolitano Stadı'ndan çıkardı. Ancak bu karar, Katalan ekibin yedek kulübesinde en çok konuşulan anlardan birini de geride bıraktı.