Barcelona, Avrupa'daki Aston Villa karşılaşmasına karmaşık teknik hesaplar eşliğinde çıkıyor; zira savunmadaki eksikler, Alman teknik direktör Hansi Flick'in tercihlerine damga vurdu. Flick, özellikle sağ ve sol bek mevkileriyle ilgili olarak, sakatlıkların çokluğu ve elindeki seçeneklerin kısıtlılığı nedeniyle birden fazla soru işaretiyle karşı karşıya.

Spotify Camp Nou Stadı, bugün salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında Barcelona ile Aston Villa'yı bir araya getiren merakla beklenen bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Katalan ekibi, bu maçta kıtasal dengesini yeniden kurmayı ve gol yemeye devam etmekten kaçınmayı amaçlıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Flick'in kadrosundaki tüm sakat oyunculardan yoksun şekilde maça çıkacağını, bunun da kendisini eldeki unsurlar arasından çözüm aramaya mecbur bıraktığını belirtti; özellikle de karşılaşma öncesinde en büyük endişe kaynağını temsil eden savunma hattında.

Bek mevkisi, Alman teknik direktörün önündeki en önemli bilmece olarak öne çıkıyor; zira Balde'ye ilk on birde oynama güveni mi vereceği, yoksa sağ tarafta Fariñas ve sol tarafta João Cancelo seçeneğine mi döneceği henüz netleşmedi. Bu ikili, savunmanın göbeğindeki Cubarsí ve Gerard Martín ikilisini desteklerken, Joan García kaleyi korumayı sürdürecek.

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Flick, dünkü açıklamalarında Sant Andreu de la Barca oyuncusunun bu mevkiye dönme ihtimalini dışlamadığına işaret ederek, oyunculardan birini sol bek mevkisine yeniden döndürme olasılığına kapıyı açık bırakmıştı; bu da maça başlayacak dörtlü savunmanın kimliğine dair belirsizliği artırıyor.

Bu mesele, Barcelona'nın Avrupa düzeyindeki savunma sıkıntıları göz önüne alındığında ek bir önem kazanıyor; zira takım, kıtasal turnuvada son 17 maçın hepsinde gol yedi. Bu da Aston Villa karşılaşmasını, Flick'in savunma ile hücum arasında aranan dengeyi kurma becerisi açısından yeni bir sınav hâline getiriyor.

Savunma hattı dışında, Alman teknik direktörün kadronun geri kalan mevkilerinde çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor; zira tahminler, orta sahada Pedri ve Rodri'ye güvenileceğine işaret ediyor. Onların önünde oyun kurucu mevkisinde Fermín López, sol kanatta Gordon, sağ tarafta Lamine Yamal ve hücum hattında Raphinha yer alacak.

Aynı zamanda Flick, Àlex Camps, Guillem Víctor ve Hamza üçlüsünden yararlanarak genç yeteneklere güven vermeyi sürdürüyor; önümüzdeki dönemde de takımın hesapları içinde kalmaları bekleniyor.

Antrenmanlarda ayrıca kaleci Iker Rodríguez'in yanı sıra, İbrima Toncara'nın yerine gelen Orian Jorin de forma giydi. Toncara, UEFA'nın yedek takıma katılmak için belirlediği uygunluk şartlarını karşılamaması üzerine, Gençler Ligi'nde oynamak için 19 yaş altı gençler takımına geçti.

Aston Villa karşılaşması, Barcelona açısından son derece önemli bir haftanın başında geliyor; zira takımı önümüzdeki pazar günü Wanda Metropolitano Stadı'nda Atlético Madrid karşısında bir başka zorlu karşılaşma bekliyor. Bu maç, uluslararası ara öncesinde İspanya Ligi zirve mücadelesine doğrudan yansımalara sahip olabilir.

Aston Villa karşısındaki Avrupa sınavı ile Atlético Madrid'e karşı merakla beklenen yerel karşılaşma arasında Flick, takımının hedeflerini değerlendirmek için iki önemli durakla karşı karşıya. Ancak başlangıç, Camp Nou'dan olacak; burada Barcelona'nın savunma krizini aşması ve Şampiyonlar Ligi'ndeki konumunu güçlendirecek bir sonuçla ayrılması gerekiyor.