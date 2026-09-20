Barcelona, Alman teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde olumlu bir dönemden geçiyor. Takım sezona sağlam adımlarla başlarken, oyuncuların teknik direktörün oyun anlayışını giderek daha iyi kavramasıyla birlikte iyi sonuçlar da geliyor. Ancak Fransız defans oyuncusu Jules Koundé son haftalarda ilk on birde forma giyme hesaplarının dışında kaldı; öyle ki üst üste üç maçta bir dakika bile süre alamadı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Fransız oyuncu Levante, Racing ve Sevilla karşılaşmalarında forma giymedi. Bu durum özellikle son maçta dikkat çekti; çünkü Koundé, Sevilla ile geçirdiği yıllarda önemli bir iz bıraktığı "Sanchez Pizjuan" stadına geri döndü. Taraftarların sıcak karşılamasına rağmen, defans oyuncusu eski takımı karşısındaki bu özel gecede maçı yedek kulübesinden izledi.

Koundé'nin durumu, duygusal boyutun ötesinde giderek artan bir sportif önem taşıyor; zira sezonun ilk sekiz karşılaşmasının yalnızca ikisinde ilk on birde yer aldı. Sağ bek mevkisindeki rolü, genç Xavi Espart'ın öne çıkması ve Eric Garcia'nın bu mevkide sergilediği güçlü performans karşısında geriledi.

Şu an Fransız milli oyuncunun önünde forma giyme durumunu değiştirmek için yeni bir fırsat beliriyor; çünkü Danimarkalı defans oyuncusu Andreas Christensen'in sakatlığı savunma hattındaki tabloyu değiştirdi. Pau Cubarsi'nin ortağı olarak Flick'in beğenisini kazanmış olan Christensen'in önümüzdeki haftalardaki yokluğu, Alman teknik direktöre savunma hattını tamamlamak için daha az seçenek bırakacak.

Koundé, bu koşulları iyi bildiği bir mevkiye geri dönmek için değerlendirebilir; böylece taktiksel esnekliği takım lehine yeniden bir avantaj haline geliyor. Flick geçen sezonun başından beri Fransız oyuncuya esasen bek olarak güvenmiş olsa da, savunma derinliğindeki sayısal eksiklik teknik direktörü onu yeniden stoper olarak oynatmaya itebilir.

Koundé bu sezon forma giydiği beş maçta stoper mevkisinde yalnızca on dakika süre aldı; ancak Christensen'in sakatlığı bu planları değiştirebilir.

Fransız defans oyuncusu, Sevilla maçının ardından hiç süre almamış olmasına rağmen antrenman yapan Barcelona'daki tek oyuncuydu; bu da onun teknik direktörün güvenini yeniden kazanmak için çaba göstermenin gerekliliğinin farkında olduğunu gösteriyor.

Barcelona'nın savunmada hazır oyunculara ihtiyacı var; bu da Koundé'ye yerini geri kazanmak ve bek ile stoper mevkileri arasında dönüşüm yaparak Danimarkalı oyuncunun tüm yokluğu boyunca Flick'e güvenilir bir çözüm sunmak için elverişli bir fırsat veriyor. Böylece karar yeniden onun ellerine geçiyor.

Yaklaşan milli ara, oyuncuya maç hissini yeniden kazanmak için ek bir fırsat sunuyor. Rekabet ritmini geri kazanmak ve önemli rolünü yeniden hissetmek amacıyla dört hazırlık maçı için Fransa Milli Takımı'na çağrılan oyuncunun milli takımla önündeki sınavları Türkiye, Belçika, İtalya ve ardından yine Belçika karşılaşmaları olacak.



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