Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong, Dünya Kupası sırasında yaşadığı diz sakatlığından iyileşti ve maçlara dönerek geleceğiyle ilgili kulüp içi tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Sport gazetesi, de Jong'un teknik direktörü Hansi Flick'in güvenini kazandığını, ancak kulüp içinde altyapı oyuncularına yatırım yapılması gerektiğinin düşünüldüğünü aktardı.

Sakatlık ve de Jong'un durumunun yönetilme biçimi, Barcelona içinde rahatsızlık yarattı ve Hollandalı orta saha oyuncusuyla olan ilişkide büyük bir çatlağın doğmasına yol açtı.

Aylar geçtikten sonra ortam yatıştı, ancak dönüşü, Flick'in büyük beğenisini kazanan fakat aynı zamanda bazı şüpheler uyandıran Hollandalı oyuncunun yeni durumuyla ilgili tartışmayı kulüp içinde yeniden alevlendirdi.

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De Jong'un gelecekte takım içinde üstleneceği rolle ilgili büyük bir ikilem söz konusu; ancak nihai karar, geçen ağustos ayında yaşananları hiçbir şekilde onaylamayan ve ayrıca sahada başka çözümlere de sahip olan Flick'in elinde olacak.

Frenkie de Jong'un sakatlığı sürpriz oldu ve sonunda, fırsat doğduğunda Barcelona'yı Rodri'yle anlaşmayı tamamlamaya teşvik eden etkenlerden biri haline geldi.

Barcelona bunda, dünyanın en iyi ön libero oyuncusuyla anlaşma fırsatı gördü ve Hollandalı oyuncunun sahalara dönüş tarihinin belli olmamasından yararlanarak bu konuda net bir tutum sergiledi.

De Jong, Hollanda Milli Takımı'yla katıldığı maçın ardından sakatlanmış olarak geldi ve ameliyat olmamayı tercih ederek konservatif tedaviyi seçti; bu tedavi başarıyla sonuçlandı, ancak oyuncu ilk maçına ekim ayının sonlarına kadar çıkamadı.

Frenkie de Jong'la olan ilişkide büyük bir gerginlik hâkim oldu ve iş, kaptanlık pazubandının geçici olarak ondan alınıp Raphinha'ya verilmesiyle sonuçlandı.

O dönemde iki taraf arasındaki ilişki büyük sarsıntılar yaşadı ve de Jong, kendi bakış açısını açıklamak ve Hansi Flick'le ilişkisinin mükemmel olduğunu vurgulamak için kulübün medya kanalları önüne çıkmayı bizzat talep etti.

Ancak gerçek şu ki, oyuncunun dizini riske atma biçimi Barcelona içinde hiçbir şekilde kabul görmedi ve kulüp bunu ona zorlu ağustos ayı boyunca açıkça iletti.

Flick bu meseleyi kademeli olarak ele aldı ve geçen pazar günü, Real Madrid karşısındaki önemli maçta Hollandalı oyuncuya birkaç dakika süre vermeye karar verdi.

Alman teknik direktör, Barcelona'ya yardımcı olmak için sportif açıdan uygun gördüğü şeyi yapacağı konusunda her zaman net oldu. Ayrıca Hollandalı oyuncunun orta sahada sahip olduğu gücün, Katalan ekibinin son dakikalarda Real Madrid'i yenmesine yardımcı olabileceğini düşündü.

De Jong daha ileri bir mevkide oynadı, ancak topu almak için sonunda yeniden orta sahaya çokça gerilemeye başladı; çünkü oynamaya alışık olduğu doğal mevkisinde kendini daha rahat hissediyor. Son haftalarda Flick, savunma hattındaki artan eksiklikler nedeniyle Hollandalı oyuncuyu antrenmanlarda stoper mevkisinde bile denedi.

Bu, o dönemde teknik direktörün, Hollandalı oyuncuya geçen sezon üstlendiğinden tamamen farklı bir rol vererek takımdaki boşlukları kapatmak için ondan yararlanabileceğinin açık bir işareti gibi görünüyordu; ancak El Clasico'daki performansı bazı şüpheler uyandırdı.

Barcelona içinde, orta sahada temel tercih olması gereken ikilinin Pedri ve Rodri olduğuna ve rotasyon sürecinde önceliğin Marc Bernal ve Gavi gibi altyapı oyuncularına, özellikle de Bernal'e verilmesi gerektiğine dair net bir iç kanaat var.

Çünkü Bernal, kulüp yönetimi açısından net bir tercih niteliğinde; yönetim, Hollandalı oyuncunun aleyhine olsa bile ona oynama süresi vermek istiyor. Ancak son söz, önümüzdeki haftalarda de Jong'a yeni bir şans verip vermeyeceğine karar verecek olan Flick'e ait.

Gerçekte, önümüzdeki iki ay boyunca yaşanacaklar, de Jong'un geleceğini belirlemede son derece önemli bir rol oynayacak. Eğer az sayıda oynama süresi alırsa, her senaryo mümkün hale gelebilir; ancak Flick ona yeniden temel bir rol ve takımda önemli bir konum verirse, sanki hiçbir şey olmamış gibi durumu sıfır noktasından yeniden başlayacak.

Barcelona'da kulüp içindeki pek çok kişi, Hollandalı oyuncunun ayrılma ihtimaline olumsuz bakmayacak; hatta bu senaryo, ister sportif ister ekonomik açıdan olsun, çok sayıda yetkili tarafından kabul görebilir.

Ancak iş, oyuncunun kendisinin bu fikri kabullenmeye ve kendisine sunulan teklifleri dinleme kararı almaya hazır olmasına geldiğinde durum değişiyor.

Bunun gerçekleşmesi için ise önce, Barcelona'daki şanslarının kısıtlı olacağına ikna olması gerekiyor. Sonunda her şeyin varacağı noktayı belirleyecek olan belirleyici etken ise Flick olacak.