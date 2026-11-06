Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, Atletico Madrid karşısında oynanacak zorlu randevu öncesinde önemli bir sınavla karşı karşıya. Rodri'nin maçta kesin olarak yer almayacak olması, Alman çalıştırıcıyı orta sahada Pedri'ye eşlik edecek en uygun oyuncuyu seçme çıkmazına sokuyor; her biri kendine özgü hesaplara ve niteliklere sahip üç isim arasında bir tercih yapması gerekecek.

Barcelona, İspanya La Liga'nın on ikinci hafta mücadeleleri kapsamında Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid'e konuk olacak. Bu karşılaşma, topa hâkim olma ile ev sahibinin fiziksel gücüne ayak uydurabilme arasında büyük bir denge gerektiriyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Marc Bernal, Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için bir numaralı aday olarak öne çıkıyor. Zira Bernal, Rodri fiziksel hazırlığını yeniden kazanmadan önce, sezon başında ilk on birde yer almıştı. Ayrıca Flick, iki hafta önce Paris Saint-Germain karşısında, El Clasico'ya hazırlık amacıyla milli takım kaptanını dinlendirmeyi tercih ettiğinde de ona güvenmişti.

Bernal'in Atletico Madrid karşısında özel bir hatırası var. Geçtiğimiz sezon Camp Nou'da oynanan İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Barcelona forması altındaki en iyi maçlarından birine imza atan oyuncu, duran toplardan iki gol kaydederek takımı tamamlanamayan tarihi bir geri dönüş denemesine yöneltmişti.

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Buna rağmen Flick, El Clasico'da ona öncelik vermeyip, seviyesini ve hazırlığını yavaş yavaş yeniden kazanmaya başlayan Hollandalı Frenkie de Jong'a güvenmeyi tercih etti.

De Jong, Pedri'nin yanındaki yer için güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. Alaves karşısında ilk on birde yer alan oyuncu, Aston Villa karşısında ise yalnızca kısa bir süre sahada kalmıştı. Barcelona forması altındaki 300. maçını oynadıktan sonra fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirten De Jong, Alaves maçında stoper mevkisinde görevlendirilmesine rağmen bir orta saha oyuncusu olduğunun altını çizdi.

Rapora göre, Hollandalı yıldız; tecrübesi ve oyunun temposunu kontrol edebilme yeteneği sayesinde, 4-2-3-1 diziliminde Pedri'nin yanında merkez orta saha mevkisini doldurmak için Flick'in hesaplarında önceliğe sahip.

Üçüncü aday ise Gavi. Son maçlardaki süre kaybı nedeniyle şansı daha düşük görünse de, Flick'i kendisi hakkında düşünmeye itebilecek farklı özelliklere sahip; özellikle de topu kapma, baskı yapma ve fiziksel mücadelelerde savaşma yeteneği.

Gavi, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Wanda Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid karşısında daha önce etkileyici bir performans sergilemiş ve Pedri ile başarılı bir ikili oluşturmuştu.

İki oyuncu arasında net bir uyum var. Real Madrid karşısında El Clasico'nun kazanılmasına katkı sağlayan ilk on bir orta saha ikilisini oluşturan Gavi ve Pedri; Gavi'nin varlığı, takıma baskıda daha büyük bir sertlik kazandırırken, başta Barrios olmak üzere Atletico'nun orta saha oyuncularının tehlikesini sınırlama imkânı da tanıyor.

Sonuç olarak Flick kendisini üç farklı seçenek karşısında buluyor: Bernal'in dinamizmi, De Jong'un tecrübesi ve Gavi'nin sertliği. Onun kararı, sezonun en zorlu sınavlarından birinde Barcelona'nın orta sahasının şeklini belirlemede kritik olacak; zira Atletico Madrid karşısındaki maçlar yalnızca topa sahip olmakla değil, aynı zamanda güç, mücadele ve taktik disiplin gerektiren karşılaşmalar.