Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak Levante maçı öncesinde tam konsantrasyonu korumanın ve gelişmeye devam etmenin gerekliliğini vurgularken, takımın doğru yolda ilerlediğini ancak futbol dünyasında her şeyin çok hızlı değişebileceğini kaydetti.

Flick, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "Oynadığımız oyundan son derece memnunuz, ancak bunu her maçta kanıtlamamız gerektiğini biliyoruz. İşler yolunda gittiğinde bu bizim için önemlidir, ancak bu unsurlardan herhangi birini kaybeder ve yüzde 100 kapasitemizde olmazsak durum iyi olmaz."

Alman teknik adam, takımın gelişme payı hakkında konuşarak şöyle dedi: "İstediğimiz şey bu; sürekli gelişmek antrenörler ve oyuncular olarak bizim işimiz. Bu gelişme açlığına sahip olmalıyız ve bunu yapmaya muktediriz."

Flick'e "Bu Barcelona'daki en iyi seviyesi mi?" sorusu yöneltildi ve şu yanıtı verdi: "Futbolda her şeyin çok hızlı değişebileceğini biliyoruz. Mevcut durumu beğeniyorum ama son derece konsantre olmamız gerekiyor. Herhangi bir şey değişirse kötü bir yöne gideriz ve bunu istemeyiz."

Blaugrana'nın teknik direktörü, herkesin konsantrasyonunu korumak için oyuncular arasında rotasyon yapma olasılığını açıklayarak şöyle konuştu: "Bunun oyunun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Her mevkide oynayabilecek iki ya da üç oyuncumuz var ve Feyenoord maçından sonra antrenmanların seviyesinden son derece memnunum."

Flick, Como teknik direktörü Cesc Fabregas'ın Barcelona'nın artık rakiplerine korku saldığı yönündeki açıklamalarına şu sözlerle değindi: "Cesc'in yaptıklarını beğeniyorum, çok iyi oynatıyor ve takımı üst düzey performans sergiliyor. Benim için sadece bir sonraki maç önemli, yalnızca bu maça odaklanıyorum. Günü gününe düşünmemiz önemli ve takımın şu anda yaptığı da bu. İyi bir yoldayız ama sezon sonuna kadar hâlâ önümüzde çok şey var."

Katalan takımının teknik direktörü, Raphinha'nın varlığı, Hamza Abdülkerim'in sözleşme yenilemesi ve Gabriel Jesus ile yapılan anlaşma bağlamında takımın hücumu hakkında konuşarak şunları söyledi: "Farklı özelliklere sahip üç oyuncumuz var. Ayrıca Ademi, Dani Olmo, Fermin ve Gordon da forvet mevkiinde oynayabilir. Pek çok seçenek var. Raphinha harika oynuyor; bambaşka bir seviyeye ait; muazzam ve dünyanın en iyi oyuncularından biri."

Flick'e Levante ya da bir sonraki rakip hakkında soru sorulmamasının kendisini rahatsız edip etmediği soruldu ve gülerek şöyle yanıt verdi: "Bana neyi sormak istediğinizi bilmek sizin işiniz, benim değil. İyi bir takıma karşı rekabet edeceğimiz güzel bir maç olacak."

Flick konuşmasını Hamza'nın sözleşme yenilemesine değinerek şöyle tamamladı: "Kulüp çok iyi bir iş çıkardı. Sezon hazırlık döneminde iyi bir performans ortaya koyan bir oyuncu; bu mevkideki diğer oyuncularla rekabette kendini kanıtlıyor ve bu takımda farklı özelliklere sahip. Ayrıca kulüp için gelecek adına büyük bir yatırım değeri taşıyor ve onu takımımızda istiyorduk."



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