Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga kapsamında "La Cartuja" stadyumunda oynanan maçta Real Betis'i 5-2 yenmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi; Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, ardından La Liga'da Real Madrid ile oynanacak El Clasico'yu içeren kritik bir hafta öncesinde oyuncularının performansını ve mücadele ruhunu övdü.

Flick, maçın zorluğuna ve rakibin gücüne rağmen Barcelona'nın kazanmayı hak ettiğini vurgulayarak takımın hücumda üst düzey bir performans sergilediğini belirtti.

Alman teknik direktör şöyle konuştu: "Hücumda çok büyük bir hevesle, çok iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Kolay bir maç değildi ama son derece yüksek bir seviyede oynadık. Real Betis çok iyi bir takım ve bence kazanmayı hak ettik."

Duran toplar

Flick, Barcelona'nın ilk yarının bitiminden önce attığı golün önemine de değinerek duran top çalışmalarının takımın hazırlıklarında önemli bir unsur olduğunu açıkladı.

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Flick, "Duran topları çalışmak önemli. İkinci gol, ilk yarının bitiminden önce son derece önemliydi ve duran top uzmanlarımız iyi iş çıkarıyor" dedi.

Barcelona içindeki rekabet

Barcelona'nın teknik direktörü, düzenli olarak süre alamayan oyuncuların durumuna da değinerek takım içindeki rekabetin doğal olduğunu ve herkesin kendini kanıtlama şansı bulacağını vurguladı.

Flick şunları ekledi: "Her gün aynı. Forma şansı bulamadığı için memnun olmayan oyuncular var, bu çok normal. Bu kulüpte ve bu takımın içinde herkes oynama ve yeteneklerini gösterme fırsatı bulacak."

Flick, takım içindeki havanın olumlu olduğunu, tüm oyuncuların kalitesi sayesinde antrenmanların seviyesinin yüksek olduğunu vurgulayarak kendisini en çok mutlu eden şeyin bu seviyeyi günlük hazırlıklarda görmek olduğunu söyledi.

Dünyanın en iyisi Yamal

Alman teknik direktör, Lamine Yamal'ın ortaya koyduğu performansı, özellikle de muhteşem olarak nitelendirdiği ilk golünü övdü ve genç oyuncunun etrafındaki büyük baskıya rağmen parlamaya devam ettiğini belirtti.

Flick, "Son derece heyecanlı, taraftarlar ve futbol dünyası için harika bir maç oldu. Lamine'in ilk golü muhteşemdi; şu anda dünyanın en iyi oyuncusu ve performansından çok mutluyum" dedi.

Flick ayrıca şunları ekledi: "Büyük bir baskı altında, henüz 19 yaşında, ama tamamen kendini adamış durumda ve bu harika bir şey."

Sakatlıklar konusunda endişe

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına ilişkin olarak Flick, şu anda önceliğin oyuncuların formlarını geri kazanması olduğunu, süre dağılımına ilişkin kararların ardından geleceğini açıkladı.

Flick, "En önemlisi toparlanmak; oyun süresini nasıl yöneteceğimizi, Eric Garcia, Jules Kounde ve Gerard ile ilgili olarak ne olacağını göreceğiz. İki günümüz daha var, salı günü ne olacağını göreceğiz" dedi.

Flick, Betis karşısında alınan galibiyetin Avrupa mücadelesi öncesinde önemli olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Takımla çok gurur duyuyorum, çünkü kolay bir maç değildi."

Ağrı hissettikten sonra sahayı terk eden Eric Garcia'nın durumu hakkında ise Alman teknik direktör, "Göreceğiz, ama basit bir sıyrık gibi görünüyor. Bir şey hissetti, bu nedenle onu oyundan çıkardık" dedi.

Flick, Betis'in iptal edilen golü ve kırmızı kart hakkında konuştu

Giovani Lo Celso'nun golünün iptal edilmesi ve Real Betis oyuncusunun kırmızı kart görmesinin ardından maçta yaşanan hakem tartışmalarına ilişkin olarak Flick, 2-2'lik eşitlik golüne yol açan pozisyonu görmediğini, bu nedenle ayrıntıları hakkında yorum yapamayacağını açıkladı.

Ayrıca Lamine Yamal'ı oyundan çıkarma zorunluluğuna işaret ederek oyuncuya sergilediği performanstan dolayı gurur duyduğunu ve harika bir maç oynadığını söylediğini belirtti.

9 maçlık galibiyet serisi

Flick, Barcelona'nın İspanya La Liga'da üst üste 9 galibiyet elde etmesini de değerlendirerek bu başarının güzel bir anı olduğunu, ancak takımın temel hedefinin kupalar toplamak ve büyük başarılar elde etmek olduğunu vurguladı.

Flick, "Güzel bir şey, güzel bir anı, ama istediğimiz şey kupalar kazanmak ve büyük başarılar elde etmek" dedi.