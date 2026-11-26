Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, başarılarına yenilerini eklemeyi ve futbol dünyasının elit teknik direktörleri arasındaki yerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor.

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Barcelona'daki üçüncü sezonunda yine iyi bir başlangıç yapan Alman teknik adam, Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bir deplasman maçı için çıktığı en uzun yolculuk olması nedeniyle zorlu geçen karşılaşmada takımını Azerbaycan temsilcisi Sabah engelini aşmaya taşıdı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre Flick, Bakü'de alınan farklı galibiyet sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde 150 gole ulaştı ve bu sayıyı 49 maçta yakaladı.

Bu rakamlar, söz konusu gol sayısına en az maçta ulaşan Flick'i, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olan ve aynı başarı için 65 maça ihtiyaç duyan Pep Guardiola'nın önüne geçiriyor.

Opta hesabının aktardığına göre Flick ve Guardiola, bu rakamlara Bayern Münih ve Barcelona ile çıktıkları maçlarda ulaştı.

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Flick, Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçta çalıştırdı ve bu maçlarda oyuncuları 57 gol attı.

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Barcelona ile ise şu ana kadar 31 maça çıktı ve Sabah ağlarına gönderilen dört golün ardından takımın bu maçlardaki gol sayısı 93'e ulaştı.

Öte yandan Pep Guardiola, Barcelona'nın başında Şampiyonlar Ligi'nde 49 maça çıktı ve bu maçlarda takımı 116 gol attı. Bayern Münih ile ise 16 maça daha ihtiyaç duydu ve bu maçlarda oyuncuları 35 gol kaydetti.

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Pep Guardiola, 150 gole 5 Kasım 2014'te Roma karşısında ulaşmıştı.