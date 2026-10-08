Milli takımlara giden oyuncuların Barcelona'ya dönüş süreci bugün perşembe günü tamamlandı ve teknik direktör Hansi Flick artık neredeyse tüm oyuncularını emrinde bulunduruyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona, bugün perşembe günü yaptığı antrenman seansıyla, birkaç gün süren bir aradan sonra Joan Gamper Spor Kompleksi'ndeki çalışmalara katılan son milli oyuncuların da dönüşüne tanık oldu.

Dönenlerin sonuncuları Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo ve Lamine Yamal oldu. Onlara Anthony Gordon ve Dominik Livaković de katılarak, henüz takımla antrenman yapamayan milli oyuncuların listesi böylece tamamlandı.

Tüm oyuncuların dönmesiyle birlikte Flick, kadrosuna dair artık daha net bir vizyona sahip olarak, cumartesi günü Getafe'ye karşı oynanacak maç öncesinde iki antrenman seansı gerçekleştirecek.

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Alman teknik direktör, milli ara boyunca büyük bölümde küçük bir grupla çalışmak zorunda kalmıştı; bu sırada oyuncuları (toplam 17 oyuncu) milli takımlarıyla mücadele ediyordu.

Raphinha hâlâ kenarda

Raphinha'nın durumu en belirgin soru işaretlerinden biri olmaya devam ediyor. Brezilyalı oyuncu, sağ uyluğunda hissettiği bir ağrı nedeniyle milli takımdaki görevinden erken döndü ve belirli bir tedavi programını uyguluyor. Ayrıca bugün perşembe günü bireysel olarak çalıştı.

Flick, kenarlarda çalıştıktan sonra oyuncunun ilerleyişini değerlendirmek, takıma katılacak kadar hazır olup olmadığına ve göze alınmaya değecek risk miktarının ne kadar olduğuna karar vermek zorunda kalacak.