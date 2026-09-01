Flick fikrinden vazgeçiyor: Barcelona transfer kapısını kapatıyor

Barcelona, mevcut transfer döneminde yeni transfer yapma ihtimaline dair tutumunu kesin olarak netleştirdikten sonra transfer kapısını kapattı; böylece teknik direktör Hansi Flick, kadroda hâlihazırda bulunan oyuncularla yetinecek.

Katalan kulübünün bugün, salı günü öğle saatlerinde resmen tanıttığı Gabriel Jesus transferi, Barcelona'nın mevcut transfer dönemindeki son hamlesi oldu; öte yandan bazı oyuncular için ayrılık kapısı hâlâ açık durumda.

Barcelona, stoper transferi fikrinden vazgeçti

Barcelona sportif direktörlüğü, takımın yediği gollerin fazlalığı nedeniyle geçen sezondan bu yana gündeminde olan yeni bir stoper transferi için arayış içindeydi.

Bu çerçevede Deco transfer piyasasında harekete geçerek Inter Milan'ın savunmacısı Alessandro Bastoni konusunda müzakere kapısını araladı ve fiilen temaslar gerçekleşti; ancak Flick, transferin tamamlanma ihtimaline tam anlamıyla ikna olmayıp karar vermeden önce daha fazla zaman istemeyi tercih edince bu transferden vazgeçildi.

Araujo'nun ayrılışı dosyayı yeniden gündeme taşıdı

Ronald Araujo'nun Liverpool'a gitmesiyle birlikte, özellikle Barcelona'nın yeni sezon hazırlık döneminde yediği gollerin fazlalığının ardından, yeni bir stoper transferi ihtimali yeniden gündeme geldi.

Deco bir kez daha piyasadaki mevcut seçenekleri incelemeye başladı; ancak bu kez aranan özellikler farklıydı. Zira Barcelona, Bastoni örneğinde olduğu gibi büyük tecrübeye sahip bir oyuncu yerine, yüksek potansiyele ve gelişime açık bir profile sahip genç bir savunmacı arayışına girdi.

Nijstad seçeneği tamamlanmadı

Twente'nin savunmacısı Hollandalı Rud Nijstad, Barcelona'nın masasına gelen isimlerden biriydi; ancak Hollanda kulübünün mali talepleri, Katalan kulübünün bu transfere harcamaya hazır olduğu meblağı aştı.

Bunun üzerine Deco ve Flick, stoper transferi dosyasını mevcut transfer dönemine ertelemek konusunda anlaştı; takımın sezon boyunca performansı izlenecek ve ocak ayında savunma hattını güçlendirme ihtiyacı ortaya çıkarsa Barcelona yeniden piyasada harekete geçecek. Bu bilgiler "Marca"nın bugün yayımladığı bir habere dayanıyor.

162 milyon euroluk 4 transfer

Stoper mevkisinin dışında, Barcelona yönetimi takımın gerek orta saha gerek hücum olmak üzere diğer mevkilerinin artık kapatıldığı görüşünde.

Hücum hattında Barcelona, Gordon, Ademi ve Gabriel Jesus olmak üzere 3 oyuncuyla anlaşırken, orta sahasını Rodri'yi kadrosuna katarak güçlendirdi.

Böylece Barcelona'nın dört transferine harcadığı meblağ 162 milyon euroya ulaştı ve Katalan kulübü mevcut transfer dönemindeki transfer dosyasını kapatmış oldu; bununla birlikte bazı oyuncuların ayrılma ihtimali sürüyor.

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